Investigación contra AMLO en EU por supuesto "narcoapoyo" es caso cerrado, confirma gobierno de Biden

La investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del narcotráfico al Presidente Andrés Manuel López Obrador ocurrió en 2006 y ya es un caso cerrado para el Gobierno de Estados Unidos, confirmó la asesora presidencial de esa nación, Elizabeth Sherwood-Randall al mandatario mexicano.

Luego de una larga reunión con López Obrador y la comitiva estadounidense enviada por el presidente Joe Biden, las autoridades de Estados Unidos señalaron que de esa indagatoria no hay ningún delito que haya cometido el tabasqueño.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, señaló lo anterior al término de la reunión en Palacio Nacional, donde expuso que el periodista Tim Golden retomó reportajes pasados de la DEA para dar a conocer que hubo más de dos millones de dólares del narco en la campaña de López Obrador hace 18 años.

"Lo que se tocó en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Liz Sherwood le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos, que es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de delito, ni consecuencia de ello. Así que es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge de la DEA de reportajes antiguos, y para ellos esto es un tema cerrado", afirmó en entrevista.

La canciller consideró que esto "no es un tema de disculpa o no. En realidad no proviene de la oficina del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca, este es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA tiene también sus cursos institucionales. Pero yo lo que quiero decir es que este es un tema totalmente cerrado", insistió.