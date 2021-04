Jefa de Derek Chauvin testificó en su contra; "uso de fuerza contra George Floyd fue irrazonable e innecesaria"

Oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis testificaron que el uso de fuerza del ex policía Derek Chauvin contra George Foyd violó las políticas y protocolos de capacitación además de que fue un acto innecesario.

"Hay una razonabilidad inicial en tratar de mantenerlo bajo control en los primeros segundos", aseguró la jefa de policía Medaria Arradondo al jurado.

“Pero una vez que ya no hubo resistencia, y claramente cuando el Sr. Floyd ya no respondía e incluso estaba inmóvil, para continuar aplicando ese nivel de fuerza a una persona boca abajo, esposada a la espalda ... que de ninguna manera, forma, o forma es parte de nuestra política, no es parte de nuestra capacitación y no es parte de nuestra ética y valores ", dijo.

Arradondo testificó que la acción de Chauvin de presionar su rodilla en el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos violaba la política de uso de la fuerza del departamento e iba contra su "ética y valores".

Arradondo dijo que Chauvin también violó las políticas del departamento al no brindar asistencia médica a Floyd.

Cuando hablamos de nuestro marco de la santidad de la vida y los principios y valores de la vida, esa acción va en contra de lo que estamos hablando aseguró.

Katie Blackwell, quien hasta hace poco era la comandante de la división de entrenamiento del departamento, dijo que la acción de Chauvin no era consistente con el entrenamiento de la policía.