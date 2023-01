Jill Biden se someterá a cirugía para extirpar lesión sobre ojo; es potencialmente cancerosa

La Razón Online /Associated Press

Jill Biden tenía programado someterse a una cirugía el miércoles para extirpar una lesión potencialmente cancerosa sobre su ojo derecho .

La oficina de la primera dama anunció hace una semana que los médicos habían descubierto la lesión durante un examen de detección de cáncer de piel de rutina reciente.

El presidente Joe Biden acompañó a su esposa al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, donde se sometería a un "procedimiento ambulatorio común conocido como cirugía de Mohs para extirpar y examinar definitivamente el tejido", indicó el Dr. Kevin O'Connor, el médico del presidente, en un memorando del 4 de enero que la oficina de la primera dama publicó la semana pasada.

La cirugía consiste en c or tar capas delgadas de piel y examinar cada capa individualmente para detectar signos de cáncer , según una hoja informativa de la Clínica Mayo. Los médicos seguirán extrayendo capas de piel y examinándolas en un laboratorio hasta que no haya signos de cáncer. El procedimiento lleva menos de cuatro horas para la mayoría de las personas y pueden irse a casa después.

Los médicos recomendaron extirpar la lesión de la primera dama de 71 años "con mucha precaución", escribió O'Connor en el memorando. Se esperaba una actualización más tarde el miércoles.

La Skin Cancer Foundation dijo que la delicada piel alrededor de los ojos es especialmente vulnerable al daño de los rayos ultravioleta del sol.

