Joe Biden cree que Irán ataque a Israel “pronto”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden ,dijo este viernes que cree que Irán golpeará pronto a Israel, en represalia por un ataque en Siria, y pidió a la República Islámica que “no lo haga”.

“No quiero dar información confidencial, pero mi expectativa es que será más pronto que tarde”, dijo después de emitir un discurso virtual en una convención sobre justicia racial en Nueva York.

A la pregunta sobre qué mensaje quiere transmitir a Irán respondió: “¡No lo hagas!”

Biden fue cuestionado sobre la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses adicionales en Medio Oriente y dijo: “Estamos dedicados a la defensa de Israel. Ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito”.

Previamente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, consideró que la amenaza de Irán de atacar a Israel sigue siendo “real” y “creible”.

“Seguimos considerando que la amenaza potencial de Irán en este caso es real, es creible”, declaró a periodistas.

Sin embargo, no quiso especificar si considera que el ataque es inminente y si Estados Unidos ayudaría a derribar cualquier misil iraní disparado contra Israel: “Sólo diría que seguimos esto muy, muy de cerca”.

Añadió que Washington se asegurará de que los israelíes “tienen lo que necesitan y que son capaces de defenderse”. Afirmó que también examinará su despliegue de fuerzas en la región, con el objetivo de “asegurarnos de que estamos debidamente preparados”.

El medio USA Today indicó ayer, citando a dos altos cargos sin identificar, que EU está incrementando sus tropas en Oriente Medio para prepararse ante un eventual ataque iraní contra objetivos israelíes u occidentales, el cual podría tener lugar “muy pronto y sin aviso previo”.

No quiero dar información confidencial, pero mi expectativa es que será más pronto que tarde. Ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito

Joe Biden

Presidente de EU

“Estamos desplegando activos adicionales en la región para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses”, comentó un funcionario estadounidense que, no obstante, no precisó de qué bienes o medios se trata.

A su vez, el diario The Wall Street Journal (TWSJ) adelantó que Israel se está preparando para un ataque de Irán que podría ocurrir este viernes o sábado, contra el sur o el norte del país. No obstante, citó otra fuente según la cual el Gobierno iraní sigue discutiendo planes de ataque y no ha tomado una decisión final.

En medio de esta tensión, Hezbollah afirmó haber lanzado decenas de cohetes contra algunas posiciones israelíes.

“En respuesta a los ataques del enemigo contra aldeas y los hogares civiles del sur, incluida la reciente agresión contra las localidades de Al Taybeh y Ayta al Shaab, los combatientes de la resistencia islámica bombardearon los búnkeres de la artillería del enemigo en Al Zaoura con decenas de cohetes Katyusha”, dio a conocer el grupo chiíta libanés, aliado de Irán, en un comunicado.

Por la tarde, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el ministro de Defensa Yoav Gallant y otros altos funcionarios de Defensa para evaluar la situación de seguridad

Aunque de este encuentro no se dieron a conocer los detalles, Gallant, afirmó que su país está “hombro con hombro” con EU en caso de un ataque iraní que podría desencadenar “una escalada regional”.

“Nuestros enemigos creen que pueden separar a Israel y Estados Unidos, pero es todo lo contrario: nos están uniendo y fortaleciendo nuestros lazos. Estamos hombro con hombro”, dijo Gallant y recordó que Israel “sabrá responder” y está preparado para defenderse por “tierra y aire en estrecha cooperación” con sus socios.

“Estoy seguro de que el mundo ve el verdadero rostro de Irán: el organismo terrorista que incita ataques terroristas en todo el Medio Oriente y financia a Hamas, Hezbollah —y otras fuerzas— y ahora también amenaza al Estado de Israel”, añadió Gallant, quien también sostuvo un encuentro el jefe del Comando Central estadounidense, el general Michael Kurilla.