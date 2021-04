Joe Biden pide reforma policial tras condena a Chauvin por muerte de George Floyd

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que actúe rápidamente para abordar la reforma policial, incluso aprobando un proyecto de ley con el nombre de Floyd, quien murió con el cuello debajo de la rodilla de Derek Chauvin en mayo pasado.

“No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras. No debemos apartarnos. No podemos alejarnos", agregó el mandatario estadounidense en un mensaje tras la condena del exoficial de policía de Minneapolis por el asesinato de George Floyd.

Biden se dirigió a la nación después de telefonear a la familia de Floyd después del veredicto y les dijo: "Estamos todos tan aliviados".

Más tarde agregó que buscaba consolar a la pequeña hija de Floyd, Gianna, diciéndole: "Papá cambió el mundo".

En tanto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris dijo que el racismo estaba impidiendo que el país cumpliera su promesa fundacional de "libertad y justicia para todos".

“No se trata sólo de un problema de los afroamericanos o de las personas de color. es un problema para todos los estadounidenses ”, dijo. "Está impidiendo que nuestra nación alcance todo nuestro potencial".

Después de aproximadamente 10 horas de deliberaciones durante dos días, el jurado condenó a Chauvin por dos cargos de asesinato y uno de homicidio involuntario.

Después de declarar el acusado fue esposado y retirado de la sala.