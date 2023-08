Joven gana más de 77 mil dólares lavando autos y se volvió viral por su negocio

Un joven que emprendió su negocio de lavar autos se volvió viral, ya que genera una buena cantidad de dinero por su labor.

Se trata de Randy Roblero, un joven de 22 años que creó su empresa de limpieza de carros llamada Beyond Limits of Palm Beach.

Su negocio lo tiene en Beyond Limits of Palm Beach, dentro de su auto tiene todo lo necesario para realizar su trabajo, instrumentos como un depósito de agua de 100 galones, un generador eléctrico, un aspirador Shop-Vac, limpiador a presión, y productos de limpieza.

De acuerdo con CNBC Make It, el joven tomó la decisión de hacer su propio negocio, cuando tenía 18 años inició a lavar carros, sin embargo, decidió hacer su emprendimiento, por lo que renunció a su antiguo trabajo de contabilidad en una empresa de reparación aeroespacial, donde ganaba 20 dólares por hora, pero en su negocio ganó 51 mil dólares este 2022.

Para este 2023, el joven ha tenido más clientes, además de que con los videos de su trabajo lavando autos que publicaba en YouTube comenzó a ganar más dinero .

Fue en el 2020 cuando con 2 mil 500 dólares decidió emprender y compró suministros y un remolque, asimismo hizo sus cuentas de Facebook, Instagram y Google My Business para publicar cosas sobre su empresa.

Sus primeros clientes eran familiares y amigos, posteriormente lo fueron contactando por sus redes sociales, el joven explicó que "no sabía cómo fijar precios, así que empecé por lo bajo".

"Me dijo que estaba muy orgulloso de mí"

Fue su papá quien lo motivó para decirle que comenzará su emprendimiento: "Recuerdo que un día se me acercó y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Eres de aquí, estás en Estados Unidos. Puedes conseguir cosas que yo como inmigrante no puedo hacer".

En el 202 vivió una tragedia, pues su padre sufrió un paro cardíaco, los médicos lograron reanimarle el corazón pero tuvo problemas cardíacos y murió .

Randy explicó que cuando su papá murió tuvieron un fuerte golpe económico: "Recibimos un golpe financiero enorme. Mi madre tuvo que volver a trabajar. Mi hermano tuvo que hacer horas extras en su trabajo. Todos nos unimos para dar estabilidad económica a la familia".

El joven tuvo que trabajar más porque también la casa que rentaban el dueño la vendió, rentaron una que les cobran más.

