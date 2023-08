VIDEOS | Hombre que trabaja lavando estanques con cocodrilos se viraliza por su valentía

Los cocodrilos suelen ser temidos por su gran fuerza y por la creencia de que pueden ser agresivos, sin embargo, un hombre demostró lo contrario.

Miguel @miguelmoralesz compartió por medio de su cuenta de TikTok parte de su trabajo como cuidador de cocodrilos, lo que causó que los cibernautas se sorprendieran por su valentía .

En distintos videos de sus redes sociales, se puede ver cómo Miguel alimenta, limpia y cuida a los cocodrilos, en un clip se puede oír el clip "¿por qué mas tanto tu trabajo" y sale él rodeado de los reptiles.

Miguel aseguró que su trabajo implica riesgos y destacó "me encanta, me apasiona lo que hago, además es lo que nos da de comer a mí y a mi familia. Con orgullo digo: ¡amo mi trabajo!".

Sus videos generaron cientos de comentarios, entre los que destacan: "como sabes que no queda uno adentro cuando te metes al agua ,no te da miedo que uno t traicione", "la verdad no lo entiendo, pero felicidades eres muy valiente", "Dios te cuide y proteja siempre. Así llevas el pan diario a tu hogar, tienes mérito", "domador de cocodrilo mis respeto para ti y tu familia igual que me imagino que te apoyan".

