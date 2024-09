Kamala y Trump van por última jugada hoy en su único debate

El único debate que tendrán los candidatos estadounidenses Kamala Harris y Donald Trump será determinante rumbo a la elección presidencial de noviembre próximo con sondeos que reflejan un empate técnico.

Hoy los contendientes se juegan su última oportunidad, adelantaron los internacionalistas Rubén Ramos Muñoz y Luis Miguel Cárdenas Sánchez a La Razón, al pronosticar a ocho semanas de la cita en las urnas que seguirán los choques para convencer al electorado y mostrarse firmes en sus prioridades y agendas políticas y partidistas, en las que no dejarán fuera a México.

Los académicos coincidieron en que no hay ventajas ni para la demócrata ni para el republicano, pero sí fortalezas para el cara a cara organizado por ABC News en Pensilvania. Ahí tratarán de romper con la tendencia de los sondeos, pues la diferencia es mínima (un punto porcentual en favor del conservador).



Sede: Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia, Pensilvania

Horario: 19:00 horas (tiempo de México)

Duración: 90 minutos

Moderadores: David Muir y Linsey Davis Anfitrión: ABC News

Pero la lucha electoral es mucho más reñida en los siete estados de los que dependerá el futuro de Washington, con empates o distancias de entre uno y hasta tres puntos porcentuales, aún dentro del margen de error, según datos del diario The New York Times.

A horas del esperado debate, la vicepresidenta, quien se presentará oficialmente en la pugna, y el exlíder marcarán la ruta con su capacidad de respuesta y reacción. El profesor Rubén Ramos precisó que las preguntas influirán en el electorado, aunque enfatizó que en ese país todo se decide por los colegios electorales no por voto popular. Añadió que no pueden fiarse de las encuestas, ante tendencias que no siempre se cumplen o medios que destapan sus preferencias.

Por ello, los analistas anticipan que los políticos buscarán una mejor reacción ante tópicos que aún se desconocen y hasta provocar al contendiente, pero sin claridad de quién saldrá mejor posicionado del encuentro de hora y media o quién vencerá en las urnas, aunque Luis Cárdenas resaltó que el historiador Allan

Lichtman prevé que Harris triunfe, según un modelo propio, pronóstico en el que no ha fallado en 40 años.



Tras jaloneos acordaron mantener los micrófonos silenciados

Cada uno tendrá dos minutos para responder a preguntas y dos más para réplicas por alusión del rival

Ninguno contará con apuntes, pero podrán escribir

El magnate definió el orden de los turnos y cerrará la noche tras ganar un volado Reglas vitales:

Al analizar los puntos fuertes de los contendientes, Ramos Muñoz señaló que el escenario será más favorable para Kamala Harris por su preparación académica e historial como exfiscal, mientras que el magnate es experto en la confrontación, tema en el que Cárdenas Sánchez ve mayor ventaja para quien podría ser la primera presidenta de EU, pues como relevo de Joe Biden es astuta y “no ha caído en el juego de la provocación” de Trump.

Apuntaron que es claro que habrá un interesante debate en el que las dos campañas acordaron silenciar los micrófonos, aunque la demócrata quería abrirlos, acto que Luis Cárdenas consideró le permitiría evidenciar al republicano, quien la ataca repetidamente en redes y la culpa de errores del gobierno actual, como número dos de Joe Biden, quien dejó la contienda.

Y aunque ABC News no anticipó las preguntas o tópicos a tratar, prevén que hablen de economía, política exterior y la frontera con México, así como las guerras entre Ucrania y Rusia, la de Israel en Gaza, seguridad nacional, aborto, salud y el cambio climático, mismos que definirán al ganador y que acaparará las redes sociales y medios, aunque éstos tienen sus favoritos como el caso del dueño de X, Elon Musk, quien ataca a Kamala y Trump prevé sumarlo a un eventual gabinete.

México, un factor clave

En el contraste de políticas, el país vecino se convertirá en protagonista. Luis Cárdenas y Rubén Ramos puntualizaron que ambos candidatos retomarán la migración, el narcotráfico enfocado contra el fentanilo y una viable renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para abundar en sus agendas.

Al respecto, Cárdenas Sánchez dijo que Trump “no se va a salir de su discurso”, con temas que son su fuerte y le interesan a los simpatizantes, por lo que estima que recurra a “su deporte favorito” al hablar de la crisis migratoria y su plan de cerrar la frontera. Postura en la que usaría un descuido rival en seguridad para reclamarle la situación actual.

Mientras que Kamala Harris, respaldada por las familias Obama y Clinton, ha dejado en claro que evidenciará lo que no hizo Trump en su gestión y apostará por recuperar el proyecto fronterizo de Joe Biden en busca de fondos para contratar más agentes y jueces migratorios.

Los internacionalistas creen que ambos usarán el T-MEC como apuesta; por un lado el conservador amenazaría con corregirlo aunque no tiene al lobby de EU de su lado, mientras que la rival plantearía cómo mejorarlo.

Y Ramos Muñoz indicó que es muy seguro que hablen de México al abundar en la relación bilateral y comercial, pues para los dos partidos es clave poner sobre la mesa la agenda en torno a la migración y el combate al narco.