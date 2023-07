Kiev insiste en adhesión a la OTAN por riesgo latente

Ucrania insiste en apurar la solicitud para ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no esperar al fin de la guerra con Rusia para enviar un mensaje al régimen de Vladimir Putin, mientras resiste ataques.

Tras superar 500 días de combates, líderes del territorio invadido presionan por garantías de seguridad para romper con la división que persiste para su ingreso, pero los aliados que se reunirán los próximos 11 y 12 de julio en Lituania siguen firmes en que ésta no sucederá en pleno combate ante el riesgo de arrastrar a 31 naciones a una disputa.

Aunque el líder defensor, Volodimir Zelenski, conoce las inquietudes de la alianza transatlántica, recalcó que podrían definir compromisos específicos para hacer ver a Rusia que “la OTAN no le teme”, así como hace tiempo los convenció de enviar tanques y entrenar a sus pilotos para usar cazas de combate.

Por ello, demandó un cronograma para concretar la adhesión en cuanto expulsen a quienes tomaron su territorio desde febrero del 2022, tema para el que no hay fecha mientras la contraofensiva ucraniana recupera espacio en Donbás.

Incluso, el mandatario, quien ayer honró a víctimas polacas y ucranianas en Volin, recordó que su ejército podría ser uno de los principales en la región gracias a su resistencia entre continuos bombardeos y el respaldo de Occidente, por lo que instó a Estados Unidos —su mayor apoyo— a invitarlo oficialmente ante la larga espera y dudas persistentes por las consecuencias de sumarlo oficialmente.

En la misma línea, su principal asesor, Mijailo Podoliak, apuntó que la adhesión es la mayor oportunidad para contener al Kremlin, luego de que el Ministerio de Defensa notificó que eliminaron a 230 mil fuerzas enemigas.

De lo contrario, advirtió, las bases de Putin aprovecharán el “regalo”, pues consideró que más que un beneficio para Ucrania será una victoria continental. Por ello, externó su confianza en que en Vilna se emitan señales claras de la membresía, pues persisten las amenazas.

Y es que ante la entrega a Kiev de municiones de racimo, prohibidas por órganos globales, el Kremlin replicó la intimidación contra el ejército y civiles, hecho que en Occidente minimizan al sostener que se trata de una ayuda extra por si se quedan sin municiones.

A días de elevar las tensiones en Zaporiyia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Moscú, Dmitri Medvedev, sostuvo que su ejército está listo para apuntar sus armas contra tres instalaciones nucleares, luego de detectar supuestos planes de sabotaje rival con misiles de la OTAN contra su complejo Smolensk en Desnogorsk y un aeródromo.

Pero la presión de Ucrania no tuvo respuesta positiva, pues los aliados siguen firmes en no ponerse en riesgo, aunque reiteraron que ello no reduce la asistencia permanente prometida.

El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, recalcó que mientras la invasión continúe no hay condiciones de garantizar su incorporación, al tiempo que analizan la adhesión de Suecia, frenada por Turquía y Hungría.

Agregó que la falta de consenso confirma que la incertidumbre no es por Ucrania sino por Rusia, pues durante la guerra no habrá decisión favorable para Kiev. Pero dejó en claro que cada acercamiento con Zelenski los une “en torno a un objetivo común” para definir la “fórmula” para su integración.

Dicho retraso, fue respaldado por EU y Alemania. El presidente Joe Biden admitió en entrevista con CNN que Ucrania “aún no está lista” ante el panorama geopolítico, pero a largo plazo es posible definir un “camino racional”, mientras que el gobierno de Olaf Scholz pugnó por aguardar un poco más para una acción definitiva.

Y otras naciones piden actos contundentes para disuadir la agresión que sigue costando miles de vidas.

En tanto, en el campo de batalla, Ucrania se abre paso para la ansiada victoria al recorrer varios metros el frente de batalla al sur de Bajmut, en Jerson y Zaporiyia luego de que el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) concluyó que en 500 días Putin “no logró ninguno de los objetivos previstos”, pues ese régimen se replegó en Kiev, Jerson, Járkov y Chernigov y ahora lucha a la defensiva, ante los golpes de Ucrania.

Al respecto, la vicepresidenta de las Fuerzas Armadas locales, Hanna Maliar, aplaudió el esfuerzo defensor, pues además de anular bases rivales, dan pasos importantes en Melitopol y Berdiansk para liberar territorios, al tiempo que la nación recibió a los “héroes” de Azov, quienes retornan luego de fuertes combates y ser retenidos por Moscú.

Pero los rusos dicen que también dan pasos críticos al derribar misiles rivales en Crimea y Rostov, punto atacado por milicias locales, pues éstos iban contra su infraestructura, pero los rastrearon a tiempo y no hubo ni blancos ni civiles alcanzados

Por separado, Zelenski adelantó que es posible negociar con el Kremlin al presumir que sus fuerzas se acercan cada vez más a la frontera que creó Rusia en 2014.