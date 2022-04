Kiev rechaza visita de líder alemán

Ucrania rechazó la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, al sostener que un gobierno que tiene fuertes lazos con el invasor no es bienvenido.

En la antesala del viaje previsto para hoy, el gobierno ucraniano de Volodimir Zelenski declaró que no tenía intención de recibir a quien por años ha estado muy cerca de Vladimir Putin cuando fungió como ministro en la gestión de la canciller Angela Merkel y aprobó el gasoducto Nord Stream 2.

Incluso, el diario alemán Bild reveló que no sería bien recibido si concretaba el viaje, pues según una fuente ucraniana “en estos momentos no es bienvenido en Kiev”, en relación con un resentimiento por la aprobación de este proyecto, así como las reiteradas negativas a suspender la certificación del gasoducto que aún no se pone en marcha, pese a que Rusia ya había invadido el territorio vecino.

Ante este escenario, Steinmeier reconoció que pudo ser un error favorecer este proyecto para llevar gas a la región, pues ahora decenas de gobiernos de la Unión Europea (UE) buscan detener su dependencia energética rusa para castigar severamente al Kremlin por estas acciones.

Hecho que lo obligó a repensar el viaje que realizaría junto a homólogos regionales, entre ellos el polaco Andrzej Duda como parte de un plan para externar su solidaridad. Y admitió públicamente que aunque estaba dispuesto a participar en la mediación de este conflicto, como lo ha hecho Gran Bretaña, parecía que en estos momentos su presencia en Kiev no era lo más indicado.

Cabe destacar que, desde que comenzó la guerra, Zelenski ha exigido a sus pares en Europa y otras latitudes ser más firmes con Putin con duras sanciones económicas y hasta embargos de gas y petróleo, pues cada euro o dólar pagado por estos recursos es un aliciente para esa nación para seguir atacando una nación devastada.