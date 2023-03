Localizan 14 cuerpos más y extienden la búsqueda

Al menos 14 cadáveres calcinados fueron recuperados entre los escombros de los trenes colisionados de frente en Tempe, Grecia, con lo que suman 57 fallecidos.

El jefe forense, Rubini Leontari, reveló que como en el caso previo los cadáveres lucen irreconocibles por las quemaduras y lamentablemente ya suman hasta 10 bolsas de puros restos humanos, mismos que fueron lanzados a varios metros debido a la velocidad en que ocurrió el impacto; esta información evidencia las complicaciones para identificar a las víctimas, aunque se confirmó que ya dieron nombre a 24 gracias a las pruebas de ADN a familiares.

Y siguen las labores de búsqueda entre los metales retorcidos y donde hallaron cilindros de gas que podrían ser responsables de la explosión; estiman, según la lista, que medio centenar de pasajeros sigue desaparecido, pero los rescates podrían terminar hoy, cuando suman 48 hospitalizados.

Más tarde, se confirmó que el jefe de estación de Larissa, quien aludió fatiga tras el error, fue imputado por los delitos de homicidio negligente y causar lesiones corporales a decenas más.

Asimismo, el canal Star informó que el hombre del que no se difundió nombre sabía del riesgo pero no reaccionó a tiempo. Según comunicaciones entre personal ferroviario, al ahora detenido se le notificó 17 minutos antes del impacto que el tren comercial descendía sobre la vía con dirección a Atenas, con lo que pudo anticiparse, pero no intervino aunque vio por cinco kilómetros el tren en dirección equivocada en el panel, lo que contrasta con su declaración de que intentó de cambiar de vía una de las unidades. Dicha revelación parece sepultar su destino como único culpable del fatal choque.

En tanto, en la región aumenta el reclamo a las autoridades con más protestas, en las que usuarios denunciaron la falta de seguridad ante las deficiencias expuestas, pero el gobierno sólo apuntó a declarar que indagará las presuntas fallas y males crónicos.