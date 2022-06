Luis Lacalle Pou da positivo a COVID-19 y cancela viaje a Cumbre de las Américas

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio positivo a COVID-19, por lo que tuvo que cancelar sus actividades durante los próximos días, en las que se incluye su viaje a la Cumbre de las Américas que se realizará a partir de este martes en Estados Unidos.

El mandatario uruguayo explicó que se realizó una prueba PCR con motivo de su viaje el día de mañana a la Cumbre. "El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID-19", compartió a través de su cuenta de Twitter.

Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID 19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días.

Lacalle Pou había confirmado su presencia en las reuniones de jefes de Estado y gobierno de los países de América, las cuales se celebran esta semana en Los Ángeles, California.

La IX edición de la Cumbre se realizará del 6 al 10 de junio, sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, debido a que Washington considera que estas naciones no tienen condiciones democráticas ni el respeto a los derechos humanos que se exige.

Debido a esta razón, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazó en varias ocasiones con cancelar su asistencia a la Cumbre en caso de que no se invitara a todas las naciones latinoamericanas.

En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el titular del Ejecutivo confirmó que no acudirá a la reunión. Añadió que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudirá en su lugar.

Yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, falta de respeto a los pueblos y las naciones