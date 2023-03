Macron causa más furia hacia su reforma

En la antesala de la megamovilización convocada contra la reforma a pensiones, el presidente de Francia,

Emmanuel Macron, retó de nuevo a la disidencia al asegurar que no habrá revés en ésta y que a misma debe aplicarse este mismo año.

Apuntó en entrevistas con medios galos que dicha medida era necesaria y que está listo para promulgar la ley que avaló sin el Parlamento, en sus primera declaraciones tras la polémica ley, aunque faltaría un último paso para que entre en vigor.

Su postura generó mayor malestar entre los trabajadores y alentó más a los manifestantes y sindicatos en vez de generar calma, pues las estimaciones cambian y las autoridades reconocen que la de hoy será una marcha multitudinaria, en busca de revertir la decisión que el Ejecutivo tomó en solitario la semana pasada para elevar dos años la edad del retiro laboral.

No obstante, ante las críticas, el mandatario admitió que habría preferido no hacerlo, pero aclaró que ello no significa que desistirá de su plan, sino que prefería contar con mayor respaldo tanto de la población como de legisladores en referencia al enfado nacional, pues recalcó que según datos económicos el sistema no habría resistido ni para 2030, fecha en la que se calcula que se duplicará la cantidad de trabajadores que iniciarán trámite para pensionarse.

Pero las movilizaciones continuaron por séptimo día consecutivo en la región, en donde los inconformes con este plan, que los obliga a trabajar más años para garantizar un suma justa de retiro, mantienen barricadas y quemas de basura en varias ciudades del país, evidenciando que su fuerza no baja.

Ello anticipa la gran fuerza que sacarán hoy con la intención de lograr su objetivo, que el presidente cambie de parecer y mantenga en 62 años la edad para pensionarse, lucha a la que se prevé que además de sindicatos se sumen transportistas y el personal de limpieza que se declaró en huelga lo que paralizará gran parte del país.

Asimismo, Macron lanzó una advertencia contra disidentes al asegurar que no permitirá actos de “sedición” ni las facciones, ante la violencia registrada en los últimos días y al defender de nuevo su polémica reforma.