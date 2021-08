Madre deja a su bebé en la basura; ahora es un famoso millonario en Estados Unidos

Un vecino escuchó el llanto de un bebé que venía desde un contenedor de basura. En 1989 Freddie Figgers fue dejando en la basura por su madre biológica, el mismo Freddie que ahora es un famoso empresario millonario.

Luego de esa decisión que casi le quita la vida y de encontrarse solo entre la basura, el ahora millonario Freddie pasó dos días en un hospital y enviado a un hogar de tránsito donde una familia lo amó.

En la cuenta de Instagram del millonario se pueden ver autos que la mayoría de la población no puede pagar, trajes costosos y piezas de tecnología exclusivas, pero pocos saben que luego de ser dejado en la basura cuando era bebé, fue dejado ahí de nuevo por compañeros que lo humillaban en la escuela.

Los niños solían burlarse de mí, me llamaban ‘bebé basura’, me decían ‘nadie te quiere, eres sucio’ (…) me agarraban y me tiraban en tachos de basura y se reían de mí