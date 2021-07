Despiden a maestra por tener cuenta de OnlyFans; esto gana en la plataforma

Tras abrirse una cuenta en OnlyFans, una maestra de secundaria que trabajaba en Carolina del Norte, Estados Unidos, se vio obligada a renunciar de su puesto luego de que la institución en donde trabajaba se lo pidiera.

Se trata de Amy Kupps, una docente de 32 años que comenzó a tomar popularidad como influencer y modelo de Instagram.

A pesar de tener una trayectoria de siete años en la enseñanza, Amy tuvo que renunciar luego de que en la escuela donde trabajaba se enteraron de su cuenta de OnlyFans, narró al portal Mirror.

¿Por qué decidió unirse a OnlyFans?

Amy asegura que se unió a OnlyFans en 2019 debido a que su exmarido se lo sugirió tras ver la popularidad que habría cobrado en su cuenta de Instagram.

Aseguró que nunca había pensado en tomar una decisión de ese tipo hasta que su entonces esposo la animó como una "forma de comenzar a ganar dinero extra". Además, de joven Amy quiso estar en la revista Playboy.

Cuando era más joven quise estar en Playboy o ser actriz, pero crecí y me convertí en maestra con un esposo... Comencé de a poco, solo en Instagram publicando principalmente selfies de mi busto y labios mejorados, aseguró

¿Cuánto se gana en OnlyFans?

Amy confesó que en un principio se sentía nerviosa de unirse a la plataforma, pero tuvo el apoyo de su esposo, quien se convirtió en su fotógrafo para subir contenido a su OnlyFans.

"Me ayudó siendo mi fotógrafo y pensábamos jutnos en nuevos contenidos. Realmente pensé que iba bien y éramos un equipo", aseguró

En cuanto a la cantidad que ha recaudado, Amy asegura que es alrededor de 150 mil dólares.

Amy no pudo sostener su "doble vida"

Amy relata que sus familiares y colegas no tenían idea sobre su "doble vida" como modelo, lo cual le encantaba debido a que se sentía como una "superheroína traviesa: maestra de día, tentadora de noche".

Sin embargo, conforme pasó el tiempo, su entonces marido se puso "celoso" de los hombres que le daban regalos o excéntricas cantidades de dinero a través de OnlyFans.

Mi esposo no podía soportar que hubiera hombres en línea que me mimaban con regalos mucho más caros que los de él, afirmó

Esto provocó que su exmarido revelara a la escuela en una reunión virtual que Amy estaba registrada en la plataforma, por lo cual fue suspendida mientras se "tomaba una decisión"

"Estaba tan mortificada que sentí que no tenía más remedio que renunciar. No podía seguir trabajando con esas personas. No habría pasado mucho tiempo antes de que padres e hijos se enteraran y yo no quería eso", reveló.

En diciembre de 2020, Amy se separó de su esposo y decidió enfocarse en su cuenta, donde tiene como objetivo en convertirse en la "modelo más OnlyFans más famosa del mundo".