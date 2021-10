Van México y EU a diálogo sobre seguridad entre quejas y "asimetrías"

Luego de los señalamientos de que México retrasó de manera intencional las visas para agentes de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) académicos señalaron que son temas que buscan presionar y agitar las aguas previo a nuevas negociaciones en materia de seguridad.

El docente Rubén Ramos sostuvo en entrevista con La Razón que “(México) trata de poner condiciones” para que la reunión de hoy con funcionarios de EU, entre los que destacan los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sea una verdadera negociación en un estira y afloja y no sólo mostrar subordinación, como ha ocurrido en el pasado.

En contraste, el profesor Javier Oliva admitió que es una manera de presión, pero por parte de EU, pues es la región en la que se produce la filtración, justo para empujar cambios amplios, pues se da en la misma semana en que el Departamento del Tesoro incluyó a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista negra.

Pese a las posturas encontradas, sostuvieron que ambos sectores saben qué buscan negociar en este Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, como el combate al crimen organizado y una mayor cooperación en torno al tráfico de armas, que afecta a México, y de estupefacientes, que tiene a EU en una situación crítica con millones de sobredosis, así como recrear la Iniciativa Mérida — firmada por los exmandatarios Felipe Calderón y George W. Bush— pues López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se han pronunciado por desaparecerla tras 13 años, y que ésta, según medios estadounidenses, se transformaría en el Marco Bicentenario de Estados Unidos y México para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al viajar a México, anoche.

Ramos consideró que México hizo un buen cálculo ante la inminente visita de funcionarios de alto nivel, pues deja de manifiesto la renuencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la injerencia, por lo que busca que el tema de la DEA le permita mostrar sus cartas en la lucha contra el narcotráfico y procuración de justicia.

En tanto, Oliva Posada reiteró que “es una forma de presionar en la víspera y tensar las negociaciones”, pues la DEA acusó a México de retrasar las solicitudes de visas de agentes, según CNN, presuntamente en represalia por la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos hace casi un año, que generó diferencias porque México no fue notificado y luego ese gobierno divulgó el expediente.

Por ello, insisten que esta anticipación sólo es una muestra de que tensarán la negociación, ante lo que Javier Oliva refirió que no sorprende que haya filtraciones desde EU, pues es común ante estas visitas, especialmente por el nivel de secretarios que vienen al país.

En torno a las negociaciones, Ramos afirmó que la postura de México es un “yo te apruebo (a tus agentes), pero tú también haz algo, yo siempre he cedido y tú no colaboras como yo quisiera”; mientras que en esa tónica Javier Oliva comentó que EU pone sus cartas al señalar “¿cómo quieres cooperar si no das el visado a agentes?”, en un claro cuestionamiento a la cooperación bilateral.

Por la tarde, Blinken fue cuestionado sobre las acciones que limitan las operaciones de su gobierno, pero no entró en polémica dejando las respuestas para después. Ante la insistencia, el encargado de la política exterior acotó “no quiero estropearlo (adelantarse), tendremos la oportunidad de hablar con más detalle”, en torno al diálogo de hoy.

Y es que la revelación de CNN da cuenta de que los trámites que antes tardaban un mes, se han alargado hasta seis veces más, impactando en la participación de una veintena de efectivos.

Al respecto, los académicos indicaron que esto evidencia que ambos gobiernos tienen muy claro qué negociar, muestra de ello son las visitas que funcionarios de este sector han hecho a México en comparación con las de encargados de temas migratorios.

En tanto, medios estadounidenses dijeron que la intención de la administración de Joe Biden es limar asperezas y reparar lazos para fortalecer dos luchas importantes: contra el crimen organizado y frenar los flujos migratorios, por lo que EU pidió a México contener a centroamericanos y cerrar la frontera.

Al respecto, Ramos no descarta que pongan otros temas de interés bilateral en la mesa como la migración y hasta un mayor apoyo en vacunas, pues EU tiene excedentes y ya ha compartido algunas de éstas.