Como en “Mister Ed”, Nicolás Maduro platica con un caballo (VIDEO)

Como si se tratara de aquella popular serie de televisión, “Mister Ed”, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, platicó con un caballo.

El video difundido en Twitter por el propio mandatario se viralizó de inmediato. Las burlas y los memes tampoco se hicieron esperar.

El video donde Nicolás Maduro habla con un caballo se grabó durante una visita al cerro Ávila en las inmediaciones de la ciudad de Caracas.

Nosotros los revolucionarios y las revolucionarias vamos siempre hacia adelante, por el camino de nuestro Comandante Hugo Chávez, construyendo la Patria Socialista y Poder Popular. ¡Andamos con Dios, Cristo, con el pueblo y con Chávez! pic.twitter.com/VHWcDCCFj9 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 21, 2021

Vamos adelante, ¿sí? ¿Caminamos juntos? Vamos adelante”, dice Maduro en al caballo en el video donde recuerda al expresidente Hugo Chávez.

Ahora con un caballo y antes con un "pajarito chiquitico"

Fue en 2013 cuando Nicolás Maduro, entonces candidato oficialista venezolano, señaló que el ex presidente Hugo Chávez, se le apareció en forma de “pajarito chiquitico” y lo bendijo previo a iniciar su campaña electoral.

“Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestra bendición", relató aquel año.

Maduro contó que el ave “se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito".

"Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. 'Si tú silbas yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él", de Hugo Chávez, remarcó.

