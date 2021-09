Muere tras no encontrar una cama en 43 hospitales, todas ocupadas por COVID-19

Ray DeMonia pidió ayuda en un hospital pues tenía problemas cardíacos. Se repitió la petición otras 42 veces, en hospitales llenos de enfermos de COVID-19, hasta que su corazón no resistió.

Víctima indirecta de los enfermos de COVID-19, el señor no encontró una cama, pues los hospitales a los que fue en Alabama, Estados Unidos, estaban saturados atendiendo casos de COVID-19.

Ray finalmente fue ingresado a un hospital, pero en Misisipi, a 320 kilómetros de su casa. En su obituario se suplicó a todo el mundo que se aplique la vacuna contra COVID-19 para que no se saturen los hospitales, siendo Estados Unidos uno de los países que más problemas ha tenido para convencer a la población de que lo haga.

“En honor a Ray, por favor vacúnate si no lo has hecho, en un esfuerzo por liberar recursos para emergencias no relacionadas con COVID”