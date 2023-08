Muere Lolita, la orca más solitaria del mundo, tras más de medio siglo en cautiverio y sin que la pudieran liberar

"Con profunda tristeza y entre lágrimas, sólo se formula una frase en mi mente: 'Lo siento, Lolita. Lo siento mucho. Porque aún hay personas que no escuchan, que no quieren ver la realidad y no lograron empatizar con tu dolor. Estoy segura de que hoy estás presente en la tristeza de todas las personas que te querían y te querían libre".

Así fue como diversos colectivos en pro de los derechos de los animales, como La Vaca Style, se pronunciaron tras la muerte de la orca Lolita, quien se encontraba desde 1970 en el Miami Seaquarium, en un tanque de apenas 24 metros de largo y 10 de ancho. Su muerte fue captada en un video en donde, a pesar de los esfuerzos que se ve que hace por mantenerse a flote, no lo logra más.

Este era el estanque en el que se encontraba Lolita. Especial

Lolita, una orca con más de medio siglo en cautiverio

Lolita era una orca que fue presentada como la figura central del Miami Seaquarium. Con su muerte, se da fin a la lucha de al menos 50 años para su liberación, aunque seguramente los colectivos activistas lucharán ahora en su nombre para que se liberen a las orcas que se tienen en cautiverio a lo largo del mundo.

El acuario dio a conocer su muerte en redes sociales, en donde no precisamente recibieron comentarios empáticos para con ellos, pero sí para con Lolita, quien se encontraba limitada en un estanque muy pequeño para su tamaño. Aún estuviera en uno más grande, ella merecía vivir en su hábitat, no encerrada, acusan.

"En los últimos días, Toki (como ellos la llamaban en el acuario) comenzó a mostrar signos graves de malestar, que su equipo médico completo comenzó a tratar de inmediato y de manera agresiva", pero, "a pesar de recibir la mejor atención médica posible, falleció el viernes por la tarde... Se cree que de una afección renal", revelaron.

Ante protestas, limitan los comentarios en redes

Aunque el acuario quiso reducir los comentarios negativos que en sus redes comenzaron a caer al dar a conocer la noticia de la muerte de Lolita, con un mensaje en el que indicaban que ella "fue una inspiración para todos los que tuvieron la fortuna de escuchar su historia y en especial para la nación Lummi que la consideraba su familia. Aquellos de nosotros que hemos tenido el honor y el privilegio de pasar tiempo con ella recordaremos por siempre su hermoso espíritu", no pudieron contenerlos, al menos en su cuenta de Instagram.

Ahí ellos prefirieron limitar los comentarios en la publicación, debido a los constantes ataques que recibieron (y siguen recibiendo) tras la muerte de esta orca por la que se luchó liberar hasta el final. Descansa en paz, Lolita.