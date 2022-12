Muere niña al ser apuñalada junto a compañera cuando iban a la escuela en Alemania

Una niña de 14 años falleció luego de ser apuñalada por un hombre cuando se dirigía al colegio junto a una compañera en Alemania.

Autoridades revelaron que las menores fueron sorprendidas y asaltadas por un sospechoso cuando caminaban hacia la parada de autobús en Illerkirchberg, de acuerdo con el testimonio de vecinos que presenciaron el ataque, recogido por el diario alemán Bild.

Al lugar acudió una ambulancia que trasladó de emergencia a las estudiantes, pero lamentablemente los médicos confirmaron el deceso de la mayor de las víctimas por las heridas letales; mientras que la otra niña, de 13 años, sobrevivió al ataque.

Horas después del ataque las autoridades confirmaron la aprehensión del presunto sospechoso, quien se intentó ocultar en un edificio cercano, en el que la policía irrumpió tras seguir las pistas en la escena del crimen.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado su identidad, pero se informó que tiene 27 años y no existe ningún vínculo con las víctimas , por lo que se desconoce el móvil de esta agresión, pero algunos medios informaron que la alumna que murió era de origen extranjero, por lo que se especula que pudo tratarse de un ataque xenofóbico, aunque las autoridades no han confirmado esa versión.

En tanto, otros medios adelantaron que ya revisan los antecedentes penales del agresor.

Tras los hechos, el alcalde Markus Haussler dijo que la comunidad está en shock y garantizó total apoyo a las familias de las víctimas.

