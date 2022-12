Muere niño en Perú debido a bloqueos; su ambulancia quedó varada y no llegó a cirugía

La crisis en Perú ya afecta la atención médica en el país al provocar el deceso de un menor de edad, quien no llegó a tiempo al hospital debido a los bloqueos que ya rebasaron el centenar, de acuerdo con las autoridades.

El Instituto Nacional del Niño de San Borja, en Lima, confirmó el deceso de un menor de edad luego de que la ambulancia en la que era trasladado para una cirugía quedó varada en la carretera en Huancavelica. Según la directora del hospital, Zulema Tomás, se tenía programado que el menor ingresara a quirófano desde ayer, pero lamentablemente este hecho no ocurrió y lamentablemente el pequeño no sobrevivió; sin embargo, no se reveló que tipo de operación requería ni la identidad de la víctima.

Ante esta situación, T o más llamó a los manifestantes a liberar las vías en la nación , pues sus acciones ponen en riesgo a personas enfermas y en condición crítica, de acuerdo con el diario La República.

te puede interesar Connacionales solicitan apoyo para salir del país

Además, en entrevista con RPP detalló que hasta 30 menores de encuentran en condiciones similares , pues estaban programados para cirugía esta semana, pero debido al cierre de carreteras y toma de cuatro aeropuertos ha sido imposible ingresarlos a los hospitales en donde se les realizaría la cirugía, por lo que algunos permanecen en otros hospitales en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Asimismo, la doctora dijo que algunas de las ambulancias han sido apedreadas y paramédicos que trasladaban a otro pacientes quedaron atrapados entre las violentas protestas casi 10 horas.

En poco más de una semana ya suman ocho defunciones de manifestantes a causa de impactos de arma de fuego o golpes contundentes en la cabeza, de acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud, entre ellos dos menores de edad.

FBPT