Muertos por terremoto en Japón superan los 100, aún hay cientos de desaparecidos

El número de muertos confirmados por el terremoto del día de Año Nuevo en Japón ascendió a 110 el sábado, mientras entraba en su sexto día la búsqueda de supervivientes entre los escombros de los edificios derrumbados.

El sismo de magnitud 7,6 sacudió la costa occidental, destruyendo infraestructuras e interrumpiendo el suministro eléctrico a 22.000 hogares de la región de Hokuriku. La lluvia dificultó la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras más de 30.000 evacuados esperaban ayuda.

El número de muertos confirmados ascendía a 110 a las 16.00 hora local (0700 GMT) del sábado, frente a los 94 del día anterior, según la página web del gobierno de Ishikawa. Más de 200 personas siguen desaparecidas tras el sismo más mortífero en casi ocho años.

"Soy muy consciente de la magnitud de los daños causados", dijo el primer ministro, Fumio Kishida, cuando el número de víctimas superó el centenar.

La cifra es la más alta desde los 276 muertos en los terremotos de 2016 en la región suroccidental de Kumamoto.

Kishida dijo a los funcionarios del gobierno que aceleren los esfuerzos de emergencia para restaurar las carreteras troncales destrozadas por el terremoto para que se puedan aumentar las actividades de rescate y socorro.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón van a reforzar el personal de rescate en 400 efectivos, hasta alcanzar los 5.400, ya que la interrupción de las carreteras es uno de los obstáculos que dificultan la entrega de suministros de socorro.

Desprendimientos de barro, rocas y grietas en las carreteras dejaron aisladas a decenas de comunidades remotas de la prefectura de Ishikawa. En el distrito de Fukamimachi, en Wajima, helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa pusieron a salvo al menos a 14 residentes, según un testigo de Reuters.

El camarógrafo independiente Masao Mochizuki, de 73 años, hizo una larga cola ante un supermercado de la ciudad regional de Wajima tras su reapertura el jueves, a la espera de poder comprar artículos de primera necesidad.

"Es una gran ayuda que hayan conseguido reabrir", dijo Mochizuki a Reuters después de comprar una caja de parches térmicos, láminas de plástico azul para cubrir las ventanas rotas y un par de zapatos para protegerse de los fragmentos de cristal que ensucian el suelo de su casa. "Pero todavía no veo el camino de la reconstrucción", añadió Mochizuki, con la voz entrecortada por la emoción.

Dormir en autos

Mientras los desplazados abarrotan los centros de evacuación de Wajima en busca de alimentos, agua y otros productos básicos, algunos residentes optan por dormir en sus vehículos.

Los sismos del 1 de enero destruyeron la casa de madera de Yutaka Obayashi, de 75 años, y su esposa Akiko, de 73 años. Pero tras pasar la noche en un improvisado punto de evacuación en un centro comunitario, decidieron volver y dormir en su pequeño vehículo de pasajeros.

"Los ojos de la gente me ponen muy nervioso", dijo Obayashi a Reuters, mientras su mujer descansaba en un asiento reclinado de su coche. "No me gusta vivir con mucha gente a mi alrededor".

Las autoridades meteorológicas advirtieron de la posibilidad de fuertes nevadas en la región desde última hora del domingo hasta primera hora del lunes, lo que podría desencadenar desastres secundarios, como corrimientos de tierra.

Continúan los temblores, con un sismo de intensidad 5 en la escala sísmica de Japón en la ciudad de Anamizu a primera hora del sábado.

Ayuko Noto, sacerdote del santuario Juzo de Wajima, cuya historia se remonta a 1.300 años atrás, también ha optado por dormir en su coche junto con otros miembros de su familia, a pesar de que su casa resistió los temblores. "Las réplicas continúan", dice Noto, de 47 años. "Estamos prefiriendo nuestro auto a nuestra casa para poder huir de inmediato en caso de que se produzca otro de gran magnitud".

