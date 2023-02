Multan a empresa por contratar niños para limpiar plantas de envasado de carne

Una importante empresa de seguridad alimentaria pagó 1,5 millones de dólares en multas por emplear a más de 100 adolescentes en trabajos peligrosos en plantas de envasado de carne en ocho estados, dijo el viernes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

El departamento dijo que Packers Sanitation Services Inc permitió que al menos 102 niños de entre 13 y 17 años trabajaran en turnos nocturnos y utilizaran productos químicos peligrosos para limpiar equipos peligrosos de procesamiento de carne, como sierras y "cortadoras de cabezas" usadas para matar animales.

La demanda señalaba que la mayoría de los niños que trabajaron en tres plantas no hablaban inglés con fluidez y tuvieron que ser entrevistados en español, aunque no estaba claro si eran inmigrantes. Un portavoz del Departamento de Trabajo dijo que la agencia no verificó el estatus migratorio de los menores.

Packers contrata a empresas para que presten servicios de limpieza en sus mataderos.

La legislación laboral federal prohíbe a los menores de 18 años trabajar en plantas de envasado de carne y prohíbe a los menores trabajar después de las nueve de la noche en verano y de las siete de la tarde durante el curso escolar.

Las mayores sanciones contra Packers se derivaron de sus contratos en las plantas de JBS USA en Nebraska y Minnesota y en una planta de Cargill Inc en Kansas. El Departamento de Trabajo no acusó a JBS JBSS3.SA, Cargill y otros envasadores de carne de cometer irregularidades.

Packers, que tiene su sede en Wisconsin, dijo en un comunicado que tiene una política de tolerancia cero para el empleo de menores.

La empresa dijo que realizó una auditoría de su plantilla y contrató a un bufete de abogados para revisar sus políticas de contratación tras conocer la investigación del Departamento de Trabajo.

El uso ilegal de niños trabajadores -sobre todo inmigrantes- está muy extendido, incluso en las plantas de pollos de Alabama y por parte de contratistas que emplean a trabajadores en las plantas de montaje de Hyundai y Kia.

Los fabricantes de automóviles han declarado que no toleran las violaciones de la legislación laboral y que están revisando las prácticas de contratación de sus proveedores.

