Netanyahu ve el fin de Hamas; pide rendición

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a combatientes de Hamas a rendirse al confirmar la entrega de decenas de terroristas cuando en la Franja de Gaza suman 18 mil decesos, según su Ministerio de Sanidad.

En medio de la presión mundial para cesar las hostilidades de manera definitiva, el ultraderechista aprovechó la caída de más enemigos para alardear que el fin de los yihadistas está cerca.

A través de su cuenta de X asestó a la organización terrorista “se acabó” a 65 días de combates e instó a quienes persisten en la lucha y tienen retenidos a 137 rehenes a no morir por Yahya Sinwar, el mando islámico. Incluso, en un video aconsejó a éstos a seguir los pasos de quienes depusieron las armas, sectores que fueron captados semidesnudos en medio de una nueva intensificación de ataques, que incluyeron bombardeos contra posiciones rivales en Damasco.

Sin abundar en las condiciones denunciadas, Netanyahu recalcó que el objetivo de Tel Aviv de desmantelar a la organización terrorista sigue firme con los golpes de las Fuerzas de Defensa al rival luego de tres fases de combate, la última en Khan Younis donde creen que se esconde Sinwar, y con el asesinato del comandante Amad Krika, quien según el diario Haaretz es uno de los organizadores de la agresión de octubre pasado.

Tema en el que se reveló que hay división entre militantes de Hamas, pues el exlíder Yousef al-Mansi reveló que ven a los nuevos cabecillas como locos con delirios de grandeza, pues en su intento por atacar a Israel destruyeron Gaza. En un interrogatorio de 14 minutos de la agencia de seguridad Shin Bet, Al-Mansi aseveró que la mayoría rechaza a Sinwar y reza para que caiga pronto.

Pero no cesan las críticas contra Israel y sus soldados. Las fotos de los yihadistas en ropa interior generaron indignación por las condiciones de la peor embestida contra el pueblo judío desde el Holocausto. Aunque Netanyahu evitó pronunciarse sobre presuntas violaciones a derechos humanos, uno de sus funcionarios alzó la voz ante el enojo.

Tzachi Hanegbi, asesor de Seguridad Nacional, dijo que el operativo fue para garantizar que no tenían armas o explosivos, aunque también se les vio maniatados, según el Times of Israel; no obstante, admitió que no se repetirá el sentenciar que esas imágenes no abonan a la guerra, por el contrario exacerban posturas.

Al respecto, Al Jazeera advirtió que la rendición podría ser una estrategia para conseguir el fin de Hamas. La agencia destapó un presunto montaje tras revisar videos y fotografías en la materia, pues identificó que hay varias tomas de los criminales en la misma acción, como la entrega de armas, lo que abre la puerta a que los grabaron varias veces en su supuesta rendición voluntaria.

Y sigue la presión para acabar con la guerra, como claman varias naciones, y a días de un veto en la materia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asamblea General del organismo busca otra votación para exigir un alto el fuego, según con diplomáticos, evidenciando los esfuerzos para acabar con la catástrofe que dejó miles de bajas, heridos y refugiados.