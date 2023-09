'Bon appétit': Novios dan hamburguesas de McDonald's a los invitados de su boda | VIDEO

La comida en las bodas es un elemento muy importante de la celebración. Aunque los menús varían, suelen deleitar a los invitados con platillos elegantes y variados así como algunos postres.

En algunas culturas además de su sabor, la comida simboliza la unión y la generosidad de los anfitriones, convirtiéndose en un momento especial para conectar con familiares y amigos en un día tan importante.

Lo anterior viene a cuenta porque una pareja de novios sorprendió a sus invitados dándoles de comer hamburguesas de McDonald's, la famosa cadena de comida rápida.

De acuerdo con el clip, todo parecía marchar con normalidad hasta que Ophélie y Thomas Billaudeau, anunciaron lo que iban a dar de comer a sus 43 invitados justo en medio de la ceremonia.

Ellos guardaron en secreto el menú hasta el día de la fiesta para ver la reacción que tendrían sus familiares y amigos al ver llegar las bolsas con las hamburguesas.

Fue uno de los invitados, disfrazado como repartidor, quien entregó los alimentos. Fue recibido con aplausos.

Todo ocurrió en Beauvis, Francia, y el video que se subió a TikTok ya es viral.

Aunque los novios argumentaron que se trató de una broma y que además no tenían mucho presupuesto para el banquete, lo cierto es que pidieron decenas de sándwiches, hamburguesas y nuggets, entre otras cosas al restaurante.

Elegimos esa como una broma. Quienes nos rodean saben que nos gusta mucho este tipo de comida. Y, sobre todo, no teníamos un gran presupuesto Thomas Billaudeau

Aunque no se trata de una comida tradicional para una boda, la recién casada dijo ser muy especial para algunos alimentos, por lo que prefirió optar por algo que sabe que le gusta.

Teníamos un poco de miedo por la reacción de ciertos tíos y tías. Al principio tuvieron algunos problemas, pero al final todos comieron Ophélie

Critican en redes a pareja de novios por dar hamburguesas a sus invitados durante la boda

Como suele suceder, en las redes sociales no faltaron voces que se pronunciaron a favor o en contra de la pareja de novios que dio hamburguesas de McDonald´s a los invitados a su boda.

"Ayyy, nooo! si es así mejor no me caso", "prefiero comer McDonald's en mi boda que endeudarme durante 25 años para una boda" y "estuve en la boda, nos respetaron, fue genial, amor y buen humor. basta! ¡A los demás no les importa!", son algunos de los comentarios que acompañan al clip.

