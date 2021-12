En EU Ómicron ya es dominante; en México, donde hay 25 casos, sería en enero, advierten

La expansión y riesgo de Ómicron detonó en sólo unas semanas; le bastaron 20 días para convertirse en la dominante en Estados Unidos al desbancar a la contagiosa Delta y reportar una muerte en Texas, mientras que en Gran Bretaña acumula 45 mil positivos por ésta, lo que ha provocado que el país rompa tres récords Covid-19.

Las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que este linaje de origen sudafricano infecta de igual manera a vacunados que a quienes enfermaron por otro coronavirus se confirman con las alertas enviadas por dos potencias que hace unos días llamaban a intercambiar información para detener la nueva amenaza.

En EU, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que la mutación que generó avivó temores previo a la Navidad ya es la predominante con 73 por ciento de las nuevas infecciones con lo que se cumplen los presagios de asesores y expertos sanitarios, como el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, quien comentó un día antes que Ómicron ya arrasaba, retornando a pasajes del primer año de la pandemia.

En su revisión semanal, el sector médico puntualizó que Ómicron escaló rápidamente, luego de expandirse a 43 de los 50 estados, al sextuplicarse, pues pasó de 12 por ciento de incidencia entre el cinco y el 11 de diciembre a más de 70 por ciento del 12 y 18 de diciembre, con lo que anticipan una detonación de casos después de las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, pues hasta el momento no hay intenciones de aplicar más restricciones, según la vocera de Joe Biden, Jen Psaki.

Y es que apenas hasta hace unos días Delta era responsable de 99.5 por ciento de las nuevas infecciones en el país, pero ya fue relegada a una tercera parte con 26 por ciento de prevalencia diaria.

Se reportó que uno de los focos rojos es Nueva York en donde la predominancia alcanza 90 por ciento entre los nuevos positivos, pese al aumento de controles y la aceleración en la estrategia de vacunación. Dicho estado fue uno de los primeros en entrar en alerta por la variante sudafricana, ya que el primer contagio nacional fue un paciente que estuvo en una convención masiva en dicho punto, por lo que se exhortó a todos los asistentes a realizarse pruebas PCR y provocó que el gobierno federal restringiera la temporalidad para presentar dichos test a los viajeros, pues sólo respeta una vigencia de hasta 24 horas previas al vuelo.

Horas después, el condado Harris confirmó la primera muerte en una persona infectada con ésta y quien no estaba inoculada, presunta ente por un tratamiento que le impedía obtener las dosis.

Previamente, el investigador principal del Centro Johns Hopkins, Amesh Adalja, advirtió “todos tenemos una cita con Ómicron”, debido a su rápida expansión.

Debido al riesgo, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, refirió que este rápido avance muestra que “es probable que los vacunados y los que se han curado se infecten o reinfecten”, hecho que insistió no debe cambiar la prioridad para vacunar al mayor número de ciudadanos, empujando la doble inyección, mientras las potencias aceleran los refuerzos al alterar el esquema Covid.

En una evaluación sobre su presencia en hasta 90 países, indicó que todos los estudios de gobiernos y especialistas llevan a la misma conclusión, la cepa sudafricana se propaga significativamente rápido, por lo que urgió a detener las celebraciones multitudinarias, advirtiendo que es mejor aguardar los festejos que transformar esta celebración en luto.

En tanto, la jefa científica del organismo, Soumya Swaminathan, confirmó que Ómicron evade la generación de anticuerpos; sin embargo, no hay motivo para detener su aplicación por el temor de una baja protección, ya que los fármacos son la mejor herramienta para salvar vidas y evitar hospitalizaciones.

Tales escenarios ya se viven en GB que se convirtió en la región más afectada por Ómicron al acumular medio millón de casos por todos los linajes, con una alta representatividad de ésta. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria británica van 14 defunciones y 129 personas hospitalizadas por esta cepa. Además desde que se descubrió que ya superó tres veces los 90 mil contagios por día.

Ante este panorama el primer ministro, Boris Johnson, reconoció que viven una situación “extremadamente difícil”, pero mantiene la inmunización sin endurecer normas mientras se defiende de acusaciones por romper el confinamiento. Dicha postura contrasta con el apretón de Austria tras un confinamiento, pues ayer registró mil 792 nuevas infecciones, casi la sexta parte de las que notificaba en noviembre. Lo que demuestra que no sólo se depende de las vacunas para erradicar el virus, sino que se requiere de un plan que contemple todos los riesgos.

Sin embargo, los europeos siguen apostando a las dosis para contener a Ómicron, pues la Agencia Europea del Medicamento (EMA) avaló la Novavax a dos días del respaldo de la OMS y se convierte en el quinto fármaco en su lista y el primero de proteínas en el país.

El dato: Ante las dudas sobre la efectividad y duración de las vacunas algunos gobiernos ya recortan los intervalos de aplicación de dosis a la mitad al pasar de seis a tres meses.

Suman ya al menos 25 casos de nueva variante

La variante Ómicron del Covid-19 se ha ido extendiendo por México, donde hasta este momento se reportan al menos 25 casos, de acuerdo con datos de la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Esta variante llegó a México el pasado 21 de noviembre con un hombre proveniente de Sudáfrica. El último caso se detectó este lunes en Tamaulipas.

Entre el primer caso y el último reportado, México acumula alrededor de 25 pacientes portadores de Ómicron, según los datos proporcionados por la plataforma GISAID, así como información de laboratorios como Salud Digna y Arión Genética.

Según la plataforma, del total de los casos reportados, 16 se encuentran en Ciudad de México, seis en el Estado de México y tres en Tamaulipas. Además, en las últimas semanas se han analizado casos sospechosos en Sinaloa, Quintana Roo, Coahuila y Jalisco.

Bajan hospitalizaciones

Por separado, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que las hospitalizaciones por Covid-19 se mantienen a la baja desde hace un mes, ya que hasta el 20 de diciembre se ha reportado una disminución de 91 por ciento. Ayer, reportó que en camas generales se presenta un 14 por ciento de ocupación y en camas con ventilador, 11 por ciento.

Informó que en las últimas 24 horas se registraron 58 muertes y 716 nuevos contagios, para un total, hasta el 20 de diciembre, de 297 mil 916 defunciones y tres millones 934 mil 102 contagios acumulados.

En el Informe Técnico Diario, la dependencia señaló que hay 15 mil 420 casos activos estimados, 574 mil 279 sospechosos y que tres millones 290 mil 162 personas se han recuperado de la enfermedad.

Respecto a la vacunación, hasta el 20 de diciembre, se han inmunizado a 81 millones 812 mil 357 personas, de las cuales 82 por ciento cuenta con esquema completo y 18 por ciento con una sola dosis.

Ciudad de México lidera con el 100 por ciento de su población inoculada; Quintana Roo, 99, y Querétaro, 97. En contraste, Chiapas se mantiene con 61 por ciento; Guerrero, 72, y Oaxaca, 71 por ciento.

Expertos prevén que Ómicron desplace aquí en enero a Delta

Virólogos del país aseguraron que en enero la variante Ómicron de Covid-19 será la dominante a nivel nacional, lo que afectará al sistema hospitalario con saturación si no se toman las medidas adecuadas, porque tuvieron meses para prepararse y no lo hicieron.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio de Vigilancia Genómica, detalló que en México la expansión de la variante “seguramente”, desplazará a Delta en por lo menos uno o dos meses, dada su capacidad de contagiar personas, es cuestión de tiempo para que se expanda.

“Lo que es un hecho es que la variante Ómicron desplazará en un mes o dos a la Delta, lo que producirá más contagios entre los mexicanos, además que esto se puede dar entre finales de enero y principios de febrero, por ello es necesario estar preparados y que el Gobierno acelere las vacunas para los adultos mayores en todo el país, ya que son el principal grupo de riesgo”, detalló.

El experto dijo que la cuarta ola si bien no se ha presentado en el país de manera fuerte, con el avance de Ómicron se puede acelerar, lo que afectará a los servicios hospitalarios que pueden colapsar si no se tiene una estrategia adecuada.

Necesitamos vacunarnos antes de que llegue la ola de contagios fuerte, porque no estamos exentos de contagiarnos. A estas alturas del año muchos hospitales ya sufren de insumos, por ello no sabemos en qué condiciones estemos

Óscar Sosa, Epidemiólogo del Sector Salud

“Es urgente comenzar a tomar medidas de precaución ante la llegada de la variante, porque se prevé una saturación de los servicios hospitalarios, pero sin tantas muertes, porque a pesar de ser más contagiosa, no es tan mortal”, manifestó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que los casos de Ómicron se han reportado en 89 países y los contagios se expanden al triple en al menos tres días, y aunque no hay estudios suficientes para conocer la peligrosidad, se espera que los hospitales comiencen nuevamente a saturarse.

Para Óscar Sosa, epidemiólogo del Sector Salud, la cuarta ola por Ómicron llegará en al menos un mes más, pero va a “tomar” al personal de salud sin vacunación de refuerzo, lo que puede ser un riesgo si comienza el aumento de casos.

“Esta transición que estamos teniendo se va a dar en mayor medida en las siguientes semanas. En enero ya reinará Ómicron. Lo más seguro es que a finales de enero tendremos un panorama similar al de otros países”, dijo.

Comentó que está desapareciendo una ola, pero está llegando otra más fuerte, por ello dijo que el personal de salud debe estar contemplado lo antes posible, ya que la inmunidad hace efecto en algunas semanas posterior a la aplicación.

Lo que es un hecho es que la variante Ómicron desplazará en un mes o dos a la Delta, lo que producirá más contagios entre los mexicanos, además que esto se puede dar entre finales de enero y principios de febrero

Alejandro Sánchez Flores, Consorcio de Vigilancia Genómica

“Necesitamos vacunarnos antes de que llegue la ola de contagios fuerte, porque no estamos exentos de contagiarnos. A estas alturas del año muchos hospitales ya sufren de insumos, por ello no sabemos en qué condiciones estemos”, dijo Sosa.

Añadió que la estrategia debe adecuarse a la brevedad, para que el Sector Salud no se encuentre desprevenido y se sufra —como el año anterior— de falta de insumos, aparte de cuidar a médicos para que todos estén al frente de la línea de batalla cuando se requiera, “ya que el año pasado trabajamos con el mínimo de personal”.

Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, detalló que si de nueva cuenta hay un número importante de contagios, sí puede existir un desborde de hospitalizaciones, ya que el Sector Salud no se preparó en los últimos meses.

“El país no cuenta con la infraestructura para atenderlos a todos si hay un repunte, aparte de que en los últimos cuatro meses no se prepararon a pesar de la experiencia que ya se tenía. Puede haber colapso si no se toman medidas adecuadas”, sostuvo.

El especialista consideró que no hay justificación para que no se aplique una dosis de refuerzo para médicos y enfermeras en la cuarta ola por Ómicron, que estará en menos de dos meses en el país.

“Vamos a ver lo mismo con Delta, lo que se espera es una curva ascendente muy rápida, pero con descensos también muy rápidos, aunque también depende del comportamiento de la ciudadanía”, apuntó Jácome.

Los expertos aseguran que a la gente ya se le olvidó la pandemia, porque ya concurre en masa, va a conciertos y festejará la Navidad en riesgo.

Con información de Jorge Butrón