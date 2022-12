ONU urge al Talibán a revertir veto a mujeres

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) demandó al Talibán eliminar el veto a las mujeres para estudiar la universidad en Afganistán, mientras se registran protestas en la nación no sólo de ellas sino de compañeros hombres.

Un día después de cerrarle las puertas al nivel superior, el organismo recriminó las limitaciones contra ellas al recalcar que la decisión viola sus derechos.

Incluso, el secretario general, António Guterres, instó a corregir la medida repudiada por el mundo, pues advirtió que la restricción sólo genera un impacto devastador para la nación, pues afecta a ellas y al gobierno.

En esa misma tónica, el alto comisionado de los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de “cruel” y “desgarrador” el cambio islámico, pues aseveró que con dicha exclusión el mando que retomó el poder en agosto del año pasado desconoce la contribución de ellas en la historia del país, al quitarles el derecho a la educación profesional como hace meses al restringir las secundarias a las niñas.

Por separado, la directora de ONU Mujeres, Sima Bahous, reprochó el revés espantoso contra quienes creían ganado ese derecho, pues señaló que no sólo se les arrebata el acceso a la educación, sino la oportunidad de desarrollarse y de-sempeñar papeles clave, pues muchas de las funcionarias fueron relegadas con el ascenso del Talibán; mientras que el organismo agregó que sólo la plena participación en la vida pública de las mujeres demostrará el supuesto cambio que vendió al mundo el grupo musulmán.

Al repudio se sumaron compañeros universitarios, quienes protestaron en los planteles fuertemente custodiados, pues la Policía vigila que se cumpla la nueva norma para evitar que alguna mujer evada la seguridad.

No obstante, los jóvenes abandonaron las clases en respaldo a las mujeres y amagaron con no tomar los exámenes si no se cambia la decisión, pues reprocharon que se restrinja a quienes buscan una oportunidad al igual que los hombres sin ser una amenaza.