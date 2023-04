OPS alerta riesgo por rezago en vacunación

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los gobiernos de América por un riego de brotes de enfermedades prevenibles ante el rezago en la vacunación en los últimos años a causa de la emergencia sanitaria de Covid-19.

Y para evitar lo que denominó como una “crisis inminente”, el director del organismo, Jarbas Barbosa, instó a todas las naciones a acelerar los esfuerzos para mejorar la cobertura y así proteger a millones de niños del sarampión, tétanos y polio, entre otros males, pues el revés en la materia ya alcanzó su peor nivel en las últimas tres décadas, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El especialista reconoció que luego de tres años de lucha contra el coronavirus gran parte del mundo sufrió por el acceso a todo tipo de inmunizaciones, pues la situación provocó retrasos en la fabricación, desarrollo y aplicación de dosis lo que llevó al continente a un retraso.

Éste, dijo, pegó especialmente a zonas marginadas, en las que la financiación no fue suficiente, pero también influyó la resistencia de ciertos sectores de la población, agravado por los temores a causa de los contagios por SARS-CoV-2.

En conferencia de prensa d recalcó la necesidad de mejorar la estrategia de cara a la Semana de Vacunación 2023, que se celebra del 22 al 29 de abril, para recuperar los niveles de protección de un plan que se impulsó hace 20 años, pues enfatizó que estas herramientas son “nuestra primera línea de defensa”.

El objetivo del organismo para este año es llegar a 92 millones de personas vacunadas para dar seguridad a los más vulnerables, salvar vidas y revertir el daño para recuperar el liderazgo, pues un informe actual evidenció que América es la segunda región con el peor registro en inmunización cuando al inicio de la pandemia se mantenía como la segunda mejor evaluada en la materia.

Y es que en 2021 hasta 2.7 millones de niños se quedaron sin su esquema de vacunación al no recibir sus dosis, lo que representa uno de cada cinco en la zona.

En tanto, hasta 50 por ciento de los menores en la región no recibió ninguna vacuna, y la mayoría de ellos se ubica en México y Brasil, lo que recuerda que en este último el ex presidente Jair Bolsonaro no creía en las inyecciones lo que derivó en una adquisición tardía para erradicar el Covid-19.

Barbosa detalló que para dar el siguiente paso la OPS ya se coordina con esos gobiernos para aumentar la producción de vacunas, modernizar los programas nacionales así como para mejorar las cadenas de frío, uno de los primeros desafíos cuando se desarrolló y distribuyó la primera vacuna contra el Covid.

Asimismo, Barbosa invitó a la población a hacer su parte al empezar por vacunarse en esta campaña y hacer lo propio por los más pequeños en casa.