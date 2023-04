Pactan ampliar tregua de 72 horas en Sudán

Poco antes de que concluyera la tregua humanitaria de 72 horas, el ejército de Sudán y los paramilitares, quienes buscan la continuidad de un gobierno militar, acordaron extender las evacuaciones por un periodo similar para hilar seis días de ligera calma en la zona.

Ante las presiones de gobiernos extranjeros que insisten en enviar aviones para facilitar la salida de diplomáticos, connacionales y personas en riesgo, los combatientes se dijeron dispuestos a redoblar los esfuerzos por el cese al fuego, siempre y cuando el rival se comprometiera a lo mismo, hecho que vigilarán aliados como Estados Unidos, Gran Bretaña y Arabia Saudita.

Sin embargo, no hay garantías, pues aunque ambos bandos se comprometieron a que no habría choques, en los últimos días cruzaron nuevas acusaciones por supuestamente romper el alto el fuego, ya que en este plazo no dejaron de escucharse explosiones e intercambios de disparos ante las agresiones por las que ya suman 512 muertos, según enviados en dicha región.

Dicha situación la atribuyen principalmente a las facciones rebeldes, pues persiste la división entre las Fuerzas de Apoyo Rápido siguen las órdenes del general. Y los dirigidos por el general Mohamed Hamdan Dagalo hasta alardearon que golpearon significativamente a los rivales, confirmando que hubo ataques o respuestas al enemigo.

Por ello, el ejército enfatizó que “espera que los rebeldes cumplan esta vez con los requisitos de la tregua y no la violen como sucedió las últimas veces”, al confirmar la ampliación de esta medida, gesto que aplaudió EU al señalar que esta fase adicional también es un signo de que buscan reducir las tensiones, aunque no se reportaron acercamientos entre los disidentes.

En tanto, los corredores humanitarios, que se reanudaron desde el primer minuto de hoy, son fuertemente vigilados para evitar nuevos ataques contra convoyes o aeronaves, como ya ocurrió contra las representaciones de Estados Unidos, Francia y Egipto.

Al respecto, organizaciones civiles advirtieron que es difícil mantener la ayuda en medio de una frágil tregua, pues evidenciaron que, pese a los acuerdos, los incidentes no paran en Jartum.

En tanto, en Darfur la crisis empeoró al registrar enfrentamientos tribales, de acuerdo con medios árabes y los choques alcanzaron otras zonas como Omdurman donde hubo múltiples saqueos.

Pero líderes no desistirán de ayudar a quienes siguen atrapados en el fuego cruzado, pues confían en una desescalada, aunque algunos mandos temen que la situación se agrave sin acciones contundentes de la comunidad mundial para retomar la ruta democrática y acabar definitivamente con esta crisis devastadora que comenzó el pasado 15 de abril, pues siguen escaseando el alimento, medicinas y agua en la región.

Al respecto, el coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), Abdou Dieng, sostuvo que trabajan a marchas forzadas para “regresar a la capital tan pronto como la situación lo permita”.

En tanto, otras organizaciones llamaron a la población a ser cautelosa, ante las salidas a pie, pues recordaron que en las últimas 72 horas no se respetó el alto el fuego, por lo que no descartan que los rebeldes ataquen a civiles si detectan flujos masivos y advirtieron que la cifra de desplazados sigue al alza.