Pandilla exige 17 mdd por liberar a religiosos

Pandilleros de 400 Mawozo demandaron un rescate de 17 millones de dólares por los 16 misioneros estadounidenses y un canadiense secuestrados el fin de semana en Haití, mientras la Policía local y el Buró Federal de Investigación (FBI) rastrean su paradero.

Con esta suma, el grupo delictivo acusado por homicidios y raptos, principalmente de extranjeros, eleva sus exigencias al pasar de un monto de un millón de pesos por siete religiosos en abril pasado; es decir, 150 mil por cabeza, a un millón de dólares por cada víctima, mientras el país enfrenta una severa crisis humanitaria y política desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio pasado.

La información sobre la petición de rescate de los integrantes de la agrupación Christian Aid Ministries, de Ohio, entre ellos varios menores de edad, fue confirmada por el ministro de Justicia haitiano, Liszt Quitel, al diario The Wall Street Journal, quien admitió que en los últimos meses estos delincuentes se han descarado cada vez más, aprovechando el vacío de poder.

Sin embargo, no se dieron detalles de con quién de la organización o qué autoridades se tuvo contacto para negociar la entrega de quienes llegaron a la isla como parte del proyecto de la construcción de un orfanato.

Quitel sostuvo que no dará más detalles para no afectar la investigación o posible negociación para evitar el de-sembolso de un millón de dólares por persona; no obstante, comentó que se sabe que esta banda, una de las más sangrientas en la región, trasladó a los 17 misioneros a una casa de seguridad en los suburbios de la capital Puerto Príncipe.

Por ello, insistió “estamos tratando de liberarlos sin pagar ningún rescate”, con la colaboración de agencias de EU y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá; mientras que la Arquidiócesis de la capital haitiana calificó el crimen como “un descenso a los infiernos” y alertó sobre un alza de violencia y secuestros sin precedentes, pues autoridades han reportado casos de extranjeros, religiosos, médicos y conductores de autobús.

Al respecto, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, aseveró que su gobierno “hará todo lo posible” para liberar a los 17 religiosos que fueron secuestrados y respaldará a esa nación en la lucha contra las pandillas.

Durante su visita a Ecuador, en donde se reunió con el mandatario Guillermo Lasso, señaló que Haití enfrenta una fuerte crisis a raíz del atentado en el que falleció Moïse, pero confía en que agentes ayuden en la liberación de las víctimas.

Por separado, un portavoz canadiense comentó que el gobierno de Justin Trudeau se toma muy en serio esta situación, por lo que se mantiene al pendiente de estos hechos.

Hasta el momento se desconoce la condición de quienes se encuentran retenidos desde hace cuatro días, pero las autoridades confirmaron que entre las víctimas hay seis mujeres y cinco niños de entre ocho meses y 15 años de edad.

Asimismo, Quitel apuntó que el Gobierno no facilitará el intercambio económico en un proceso que prevé duré al menos varias semanas, ya que dichos recursos sólo permitirán mostrar el crecimiento de la pandilla, al adquirir más armas y municiones, aumentando el terror que desde hace meses se ha propagado en toda la nación.

Éste es el mayor secuestro que se reporta en el país en los últimos años, pues casi triplica el número de víctimas retenidas en abril pasado y por las que la pandilla obtuvo un millón de dólares, sin que se dieran detalles sobre esa negociación o las condiciones en que fueron liberados los sacerdotes y monjas, dos de ellos de origen francés.

Además, en lo que va del año se reportan más de 600 secuestros, de acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), más de la tercera parte de éstos ocurrieron entre el homicidio de Moïse y el último mes, lo que evidencia el descaro de estos grupos delincuenciales, mismos a los que prometió erradicar el mandatario Moïse.