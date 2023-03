Pasajera pierde sus AirPods en avión y los rastrea en la casa de un trabajador aeroportuario

Una pasajera perdió sus AirPods en el avión que viajó a San Francisco y para recuperarlos contactó a la aerolínea y al aeropuerto, pues identificó que éstos permanecieron varias horas en la terminal aérea, si bien terminaron en un domicilio en Seattle .

La mujer identificada como Alisabeth Hayden relató a CNN que se percató desde que descendió del avión que dejó su chamarra, entonces intentó volver a la aeronave, pero le explicaron que por protocolo no podía pero la buscarían por ella y minutos después le entregaron esa prenda. Sin embargo, fue hasta que ya estaba en otro vuelo cuando se dio cuenta de que los audífonos no estaban en el bolsillo de la chaqueta.

De inmediato abrió la app Fin My, que permite rastrear artículos de Apple, y se percató que éstos seguían en el aeropuerto, pero en un área de carga, por lo que siguió rastreándolos pensando que algún pasajero los tomó, aunque después de pasearse por varias horas en el aeropuerto dijo que los rastreó hasta un domicilio en Seattle , donde estuvieron al menos tres días, hecho del que dijo tener evidencia, pues tomó varias capturas del “paseo” de sus audífonos.

Al llegar a su destino se comunicó con la Aerolínea United y hasta con el Aeropuerto en busca de recuperar dicho artículo, pero lo único que le decía eran que lamentaban lo sucedido, pero que no podían hacer más, a lo que ella respondió que no se trató de un error por distracción y acusó que alguien los sacó deliberadamente de su bolsillo.

Agregó que activó la opción “perdidos” de los audífonos para que al encender éstos alertaran que eran de otro usuario y dieran sus datos para contactarse con la propietaria. Así, se dio cuenta de que seguían encendidos, lo que le hizo sospechar que fueron conectados a otro teléfono.

No obstante, no hubo ninguna respuesta y mejor acudió a la Policía al señalar que no eran valiosos por su costo sino porque le permitían estar en comunicación permanente con su esposo, quien está en el ejército y sólo podrían contactarse por videollamada.

Tras la denuncia y los datos proporcionados, las autoridades identificaron que el domicilio era de un trabajador del aeropuerto, aunque la aerolínea detalló que sólo era un proveedor.

Posteriormente, agentes acudieron al domicilio para hablar con el hombre, quien no fue identificado. Éste explico que alguien de limpieza se los dio y tras la petición de la afectada éstos le fueron devueltos casi dos semanas después, aunque no en las mejores condiciones, pues Alisabeth explicó a CNN que parecían haber sido pisoteados.

AM