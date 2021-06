Perú: juez rechaza petición de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial de Perú rechazó la solicitud del fiscal José Domingo Pérez de dictar prisión preventiva contra la aspirante presidencial Keiko Fujimori por presuntamente incumplir las condiciones de libertad condicional.

Luego de escuchar al fiscal y a la defensora de Fujimori, Giuliana Loza, el juez Víctor Zúñiga resolvió que la petición, ligada al caso de corrupción conocido como Lava Jato, es infundada.

Por ello, desestimó un nuevo arresto contra la abanderada de Fuerza Popular, quien fue superada por el virtual mandatario, Pedro Castillo, de Perú Libre, de acuerdo con el recuento de votos, aunque siguen en revisión algunas impugnaciones.

Zúñiga sostuvo que no hubo un apercibimiento previo en la materia, luego de que Pérez acusara que la fujimorista violó su libertad condicional, pues no se advirtió al Ministerio Público sobre este contacto ilegal, por lo que no hubo una notificación para Keiko.

Y es que el fiscal denunció que Fujimori mantuvo comunicación de manera irregular con el testigo Miguel Ángel Torres, mientras que la contendiente presidencial desestimó las acusaciones al señalar que Torres lleva casi un año colaborando con su campaña como vocero, en su tercer intento por convertirse en presidenta de Perú.

Sin embargo, se prevé una apelación mientras el país sigue en incertidumbre para conocer al próximo mandatario a dos semanas de la segunda vuelta electoral.