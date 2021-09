Pide OMS a potencias no dar sobras a pobres

Ante el aumento de naciones que abren la posibilidad de aplicar una tercera vacuna contra el Covid-19 a la población, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Thedros Adhanom Ghebreyesus, arremetió nuevamente contra las potencias en torno a la desigualdad.

El médico señaló que en esta lucha persiste el acaparamiento de parte de naciones ricas, con lo que dejan únicamente las sobras a países de bajos recursos.

Pese a los desaires de gobiernos como Alemania, España, Gran Bretaña y Estados Unidos a sus llamados, el líder del organismo reiteró la petición de frenar, al menos, por lo que resta del año la tercera inyección de Pfizer y otras vacunas para beneficiar a las naciones que aún reportan bajos niveles de población protegida.

“No me quedaré callado cuando las empresas y países controlan el suministro mundial”, sostuvo Adhanom Ghebreyesus ante la falta de solidaridad, en medio de constantes solicitudes para garantizar que otras naciones avancen en esta lucha contra la pandemia, pues mientras no se brinde esta inmunidad a un solo país se corre el riesgo de ocasionar nuevos brotes de una enfermedad que ya ha matado a cuatro millones 594 mil personas en el mundo.

El funcionario agregó que con estas acciones decenas de países demuestran que solamente apoyan con lo que les sobra, cuestionando el compromiso ante una emergencia sanitaria que está por cumplir dos años.

Por ello, insistió en postergar durante los cuatro meses que restan de 2021 el uso de nuevas dosis para reforzar la protección entre personas que ya cuentan con la vacunación completa y permitir que la inoculación avance en las naciones en las que escasean los biológicos.

Gráfico

Incluso se dijo consternado por las declaraciones de farmacéuticas que presionan a las naciones ricas a adquirir más vacunas, pues una de estas productoras de dosis aseveró que es posible mantener el suministro para todos. Cuando es claro que, tras varios meses de estrategia de inmunización, hay regiones que reportan más de 80 por ciento de habitantes adultos vacunados, mientras otras no alcanzan ni un dígito, como muestra el recuento de Our World in Data, pues algunos gobiernos africanos no han alcanzado si quiera el uno por ciento de inoculación, como el caso de Congo y Chad que registran entre 0.09 y 0.31 por ciento de población con ambas dosis.

En tanto, la plataforma Covax calificó de inaceptable el número de dosis que han recibido los países de renta media, luego de comparar los avances con las potencias, ya que éstas últimas están muy cerca del 100 por ciento de población con al menos una dosis, mientras en las naciones pobres el porcentaje es de apenas 20 por ciento, una cuarta parte que las otras.

Incluso, la Alianza Global para Vacunas (GAVI, por sus siglas en inglés), que trabaja en coordinación con otros organismos para llevar biológicos a los más afectados, admitió que recibirá menos vacunas de las previstas.

Informó que según sus pronósticos dejará de percibir unos 575 millones de fármacos contra el coronavirus debido a problemas de fabricación de biológicos como los de Johnson & Johnson y AstraZeneca, la exportación procedente de la India y retrasos de Novavax.

Por lo anterior, indicó que su meta de dos mil millones de dosis entregadas a naciones de renta media o baja se alcanzará hasta el primer trimestre del próximo año. Y es que en esta situación también se vería impactada por la reducción de donaciones y el acaparamiento de las compras.