Piden ayuda a ciudadanos para hallar fuselaje de avión que se quedó sin ventana

Luego del momento aterrador que vivieron pasajeros de Alaska Airlines al aterrizar de emergencia al perder la ventanilla una parte del fuselaje, autoridades solicitaron ayuda ciudadana para hallar las piezas que se desprendieron en pleno vuelo.

Al tiempo en que se paralizó toda la flotilla mundial de los aviones Boeing 737 Max 9, para su respectiva inspección, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) solicitó a pobladores su ayuda para recuperar la puerta faltante del vuelo 1282, en el que viajaban 171 pasajeros y seis tripulantes.

De acuerdo con autoridades se estima que el panel o tapón de la puerta, arrancado del lado izquierdo de la aeronave, cayó en algún lugar de los suburbios del oeste de Portland. Incluso, en un margen más estrecho apuntan directamente a la Ruta 217 de Oregón y Barnes Road en la región Cedar Hills, de acuerdo con declaraciones de la presidenta de la NTSB, Jennifer Homedy, publicadas por Associated Press.

leer más Aeroméxico y otras aerolíneas del mundo detienen sus Boeing 737 para revisión por accidente de Alaska Airlines

La funcionaria pidió a pobladores de esta zona estar atentos y comunicarse de inmediato con la Policía local, luego de reconocer que los pasajeros tuvieron mucha suerte de que el incidente no terminó “en algo más trágico, pues en los asientos inmediatos (26A y 26B) no había pasajeros. Además, el hecho ocurrió a una altura en la que no representó un mayor riesgo (4,800 metros), tras unos 20 minutos en el aire, aunque sí hubo algunos heridos a bordo de la aeronave que, de acuerdo con Reuter, apenas llevaba ocho semanas en servicio.

Pese a la insistencia para adelantar las posibles causas sobre este desprendimiento inusual Homedy aclaró que aún es muy pronto para tener conclusiones, pero la agencia estadounidense informó que parte de la revisión de unidades se enfoca en defectos en torno a su instalación y fabricación. Y se espera que las grabadoras de voz de la cabina se envíen a un laboratorio hoy mismo.

No obstante, siguen las revisiones de aeronaves de este tipo, pues se reportó que tan sólo en EU la Administración Federal de Aviación (FAA) puso en tierra hasta 171 aeronaves, lo que afectará a varias aerolíneas, como la involucrada las Airlines y United Airlines, que son las que trabajan con este modelo, también usado por otras firmas en el extranjero como Aeroméxico, Turkish Airlines y Copa Airlines de Panamá.

