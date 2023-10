Policía redobla cacería... reservista sigue prófugo

Pese a 29 horas de búsqueda y un intenso operativo en el que la Policía de Maine creyó rodear al reservista que mató a 18 personas, según una actualización de la gobernadora Janet Mills, Robert Card sigue prófugo y la comunidad resguardada en casa por el pánico.

Sin pistas sobre a dónde huyó o el motivo del instructor de tiro, contra quien se giró una orden de arresto por al menos ocho homicidios —total de víctimas identificadas—, cientos de agentes siguieron su rastro por tierra y agua, al sumar a la Guardia Costera; sin embargo, no hubo resultados para encerrar a quien también hirió a 13 personas.

Horas después de que la familia señalara que el hombre “armado y peligroso” enfrenta un cuadro mental “agudo” porque escucha voces, según declaraciones a NBC News, efectivos fuertemente armados catearon su casa, donde hallaron una carta, de la que no se reveló contenido por si abundaba en sus planes tras matar con diferencia de 12 minutos, según las llamadas al 911, a siete personas en los bolos y a ocho más en un bar, mientras que tres fallecieron en hospitales que saturaron sus salas de emergencia y quirófanos.

Tras horas de expectativa de medios, vecinos y legisladores para atrapar al perpetrador del peor atentado en 2023, se reportó una movilización con vehículos blindados hasta una dirección de Bowdin, mientras en la región las escuelas y negocios permanecen cerrados.

Ahí decenas de oficiales y unidades policiacas rodearon el lugar mientras un uniformado advirtió a Card a través de un megáfono: “Sabemos que estás adentro” para obligarlo a rendirse, pero tras minutos de espera éste no salió y tras una revisión se confirmó que instructor de tiro no estaba en la escena.

No obstante, la Policía que dirige la “cacería” no cesa los esfuerzos y reveló que en el vehículo que abandonó decomisaron el rifle de francotirador calibre .308 que usó y que presuntamente compró legalmente este año; pero no quedan claras las fechas, luego de que fuentes del ejército admitieran que Card fue internado en un psiquiátrico en julio pasado por conducta errática.

Según información de fuentes del Departamento de Defensa el sujeto de 40 años fue dado de alta, aunque se desconoce cómo evolucionó o si hubo algún detonante.