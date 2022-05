Policía de Texas admite error por tardar en actuar

Tras los reclamos de las familias de las víctimas de la masacre en la primaria Robb de Uvalde, Texas, por el retraso de 40 minutos que tuvieron los policías para entrar al aula en la que se atrincheró el atacante Salvador Ramos, el director del Departamento de Seguridad Pública del estado, Steven McCraw, admitió que la decisión de los oficiales “fue una decisión equivocada”.

En conferencia, McCraw dijo que los elementos que respondieron estaban obligados a haber tratado de derribar al tirador, independientemente de la presencia de un comandante en la escena.

“Cuando hay un tirador activo, las reglas cambian. Texas adopta el entrenamiento de tiradores activos, la certificación de tiradores activos, y esa doctrina requiere oficiales, no importa qué agencia, no es necesario tener un líder en la escena; cada oficial se alinea, se apila, va y encuentra dónde se disparan esas rondas y sigue disparando hasta que el sujeto muere”, subrayó al tiempo de apuntar que “no había excusa” para que los oficiales no intentara ingresar al aula donde el hombre ya había matado a 19 estudiantes y dos maestras.

“Con el beneficio de la retrospectiva, por supuesto que no fue la decisión correcta, fue la decisión equivocada. Punto. No hay excusa para eso”, señaló.

En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que su gobierno hará todo lo que está en sus manos para apoyar a las víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde: “Sabemos que continuarán con el sufrimiento por muchos años, pero Texas está con Uvalde y tenemos que hacer cambios a largo plazo”.

Abbott dijo que buscará dar paz a los familiares para que puedan sanar, brindando apoyos y sufragar los costos que puedan ir haciendo.

Luego de suplicar que no se juzgue a Salvador Ramos, Adriana Martínez, su madre, pidió perdón a los niños que murieron y dijo a la televisora CNN que “él tenía sus razones para hacer lo que hizo”. “Sólo quiero que los niños inocentes que murieron me perdonen”, dijo.