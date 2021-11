Polonia se blinda por crisis migratoria

Polonia urgió a la Unión Europea (UE) a actuar contra Bielorrusia y evitar que ahonden la amenaza migratoria en los límites con esa nación, luego de responsabilizar al gobierno de Alexander Lukashenko de disparar contra las Fuerzas Armadas locales.

Mientras busca acciones para proteger la frontera, pues sus efectivos antimotines no son suficientes, aumenta la presión contra su socio al acusar que este régimen pone en riesgo la seguridad no sólo de esta zona, sino del bloque europeo, por lo que no descarta el cierre total de la zona ante lo que calificó como una “guerra híbrida”.

Asimismo, urgió a una reunión entre los 27 países de la UE para dejar nuevas sanciones contra el régimen que envió a más de cuatro mil extranjeros a la frontera; mientras que líderes regionales ya analizan nuevas sanciones para no extender el problema.

En tanto, miles de ciudadanos se encuentran en el desamparo, pues por un lado Polonia les cierra el paso con nuevas expulsiones y su nación rechazó un posible acuerdo para readmitirlos.

Ante estos hechos, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, demandó poner fin a esta crueldad “intolerable”, pues decenas de mujeres y niños quedan expuestos a temperaturas gélidas en medio de la pandemia de Covid, sin apoyo de estos gobiernos.

Por separado, la canciller alemana, Angela Merkel, pidió a Rusia, señalado de apoyar a Bielorrusia en esta crisis migratoria, a interceder para acabar con esta tensión inhumana.