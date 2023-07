PSOE, reacio a “pactar” con independentistas

El gobierno español rechazó acordar un referéndum en Cataluña en medio del inicio de negociaciones por una coalición de cara a la próxima investidura, y aunque aún no hay avances con ellos la fuerza vasca Eh Bildu le dio el sí.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, La Moncloa recalcó que un acuerdo será sólo bajo el “marco constitucional” en una clara advertencia a Junts, que puso sobre la mesa el referéndum y amnistía al saber que es crucial para definir el futuro del presidente y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, pues lo necesita para la mayoría o abstenerse y asumir el poder.

Con ello, Madrid deja en claro que no se prestarán al juego independentista a más de cinco años de que el entonces líder catalán, Carles Puigdemont, intentó separar a la comunidad de España.

Y, ante la insistencia de la prensa para conocer su postura, la ministra de gobierno y vocera, Isabel Rodríguez, recalcó que, aunque aún no se abre el diálogo, no aceptarán el planteamiento de Junts.

Para ella, tales condiciones no caben en la Carta Magna, como adelantó Sánchez previo a los comicios. Al declarar que aún analizan el resultado, dijo que han demostrado que tienen la capacidad de estabilizar al país, con lo que adelanta que no desistirán del acuerdo y que el objetivo es mantener la ruta del avance y no del retroceso, como el que se evitó el pasado 23 de julio al impedir la mayoría necesaria a la extrema derecha.

En esa tónica, la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, detalló que los límites están en la Constitución, mientras sigue la presión sobre la izquierda para conseguir la mayor alianza que ha tenido el país.

Pero Junts insiste en que si Pedro Sánchez quiere su respaldo se deben atender sus demandas con miras a alcanzar la “autodeterminación”.

Incluso, la presidenta del sector, Laura Borràs, apuntó que no rebajará sus condiciones, pues no darán la investidura sin obtener algo a cambio, al indicar que no seguirán como si nada. Y enfatizó “si el PSOE quiere negociar sabe perfectamente por qué vía hacerlo”, al dejar en manos del segundo lugar de los comicios la batuta del diálogo, luego de que el PSOE sumara el respaldo del coordinador de Eh Bildu, Arnaldo Otegi, quien afirmó que ya hay contacto con Sánchez, pues no permitirán el ascenso de la derecha.

Por separado, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, instó al gobierno español a resolver el problema judicial para dar paso a un pacto, pues consideró que la amnistía debe favorecer a cuatro mil acusados por el caso “procés”.

En tanto, el líder del Partido Popular (PP) y ganador a medias de la contienda del fin de semana, Alberto Núñez Feijóo, no quita el dedo del renglón al reiterar que aún es posible que la derecha encabece el nuevo gobierno. Pese a que una de las fuerzas ya le cerró la puerta, dijo que sigue abierto a dialogar con todos los partidos tras calificar de precipitada la decisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV).