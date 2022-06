Putin amaga con atacar nuevos blancos tras refuerzos a Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que sus fuerzas armadas atacarán nuevos blancos si Occidente suministra más misiles a Ucrania, pues lo acusó de alargar el conflicto que rebasó los 100 días.

Luego de que Estados Unidos ratificara el compromiso de enviar equipo de alta capacidad a Kiev, el líder del Kremlin sostuvo en entrevista con el canal Rossiya, que los países que suministran armas de esta gamma a Volodimir Zelenski son los culpables de que este conflicto no se solucione, aunque dijo que ello no cambia ni altera el rumbo de la guerra, pero sí eleva las tensiones.

Por lo que recalcó “utilizaremos nuestras armas”, en respuesta a lo que calificó como un alboroto por dotar de lanzacohetes a Kiev, pues es claro que la única intención de esa estrategia es “prolongar el conflicto el mayor tiempo posible”.

Y alertó que en esta “operación militar” no descarta sumar nuevos objetivos; hecho que generó incertidumbre, pues no quedó claro si éstos serían dentro de Ucrania o en otras latitudes, pues hace unos días su canciller y su vocero, Serguéi Lavrov y Dmitri Peskov, respectivamente, anticiparon que esa escalada atraparía a otras naciones en la guerra, aunque EU recalcó que Ucrania prometió no usar misiles contra ese territorio.

Al respecto, Putin enfatizó que, a más de tres meses del conflicto en favor de Donbás, evalúan la situación para determinar cuál es la mejor ruta, pues ya no sólo es apuntar contra Ucrania, sino defenderse del transporte de armas desde EU, Gran Bretaña y Alemania, entre otros.

Dichas declaraciones coinciden con la reanudación de bombardeos contra Kiev, región que desde finales de abril no reportaba agresiones tras el repliegue de los ocupantes, como en Járkov. El Ejército responsable explicó que sus misiles fueron lanzados contra tanques ucranianos T-72, vehículos blindados y plantas que almacenan los envíos, mientras que los afectados acusaron que esas instalaciones no albergan tales suministros, pero el enemigo lo usa de justificación.

Pese a las nuevas explosiones en Kiev, los amagos y la persistencia de ataques en Donbás, Ucrania recalcó que la recepción de armas es la única manera de ayudarlos en este momento.

La viceministra de Defensa, Ganna Malyar, aseveró que ésta es una guerra prolongada y lo esencial es contar con suministros, por lo que, aunque Rusia lance amenazas, este respaldo no puede quedar en un envío, pues se requiere que sigan reforzando la defensa.

Ejemplo de ello es Severodonetsk, en donde anticipan que esta semana los rusos redoblen la ofensiva con artillería pesada y ataques aéreos para abarcar más territorio; mientras que en Mariupol, donde dieron uno de los mayores golpes, se reportaron nuevas explosiones con dos muertos, entre ellos un niño.

En tanto, Zelenski continúa sus recorridos por zonas afectadas y de manera sorpresiva, para no delatar su ubicación, se reunió con combatientes de Zaporiyia, donde los rusos intentaron apoderarse de la principal planta nuclear y aún tienen en la mira este tipo de instalaciones, pues en las últimas horas se detectó que misiles lanzados contra Kiev pasaron muy cerca de la planta de Pivdennoukrainsk, al sur, hecho que calificaron de crítico ante la proximidad de un riesgo.

Ahí destacó la labor de los soldados “por sus servicios para protegernos” y recordó a los caídos en la batalla, pero resaltó que ellos han eliminado a miles de invasores. Según la Inteligencia de EU entre las 31 mil bajas de ocupantes, que contabiliza Kiev, hay 10 generales y altos mandos muertos, lo que representa un duro golpe al Kremlin.

Asimismo, Zelenski agregó que en la región se revisa el daño causado, lo que incluye miles de inmuebles como viviendas, escuelas, hospitales, centros comerciales e iglesias, y las miles de víctimas como los desplazados, por quienes dijo trabaja para darles mayor protección.

Por separado, líderes cuestionaron las acciones de aliados como Francia, luego de que Emmanuel Macron admitiera que tratan de medirse para “no humillar a Rusia”. Esas declaraciones no cayeron bien en Kiev, y el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que con estas tendencias no se logrará la paz y que lo mejor es concentrarse en poner fin a esta guerra.

En tanto, Bielorrusia también aumentó las tensiones en la región al detener al diputado ucraniano, Yevhen Yakovenko, en la frontera de Moldavia, quien es buscado por la Interpol por soborno y corrupción, lo que recuerda que esa nación ha respaldado a Rusia en este conflicto.

Además, la falta de energéticos en Europa abre oportunidades a Venezuela, pues pese a los bloqueos, Estados Unidos accedió a que se envíe petróleo a Europa, con la única condición de que éste sea sólo para ese continente.

Reuters adelantó que al menos dos empresas Eni y Repsol, de Italia y España, respectivamente, comenzarán dichas exportaciones para compensar el crudo ruso y el aumento del precio y se espera que el gobierno de Joe Biden defina los cambios esta misma semana.