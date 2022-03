Ataca Putin mayor planta nuclear europea en Ucrania

Cuando Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para crear corredores humanitarios, el ejército de Vladimir Putin rompió con este avance al lanzar un ataque contra la principal central nuclear europea, en Zaporiyia, provocando un gran incendio y elevando el temor de otro Chernobyl.

Horas después de la advertencia del presidente francés, Emmanuel Macron, de que “lo peor está por venir”, tras dialogar con su homólogo ruso, éste dio un paso más en la embestida y avivó la crisis con el fuego en una unidad de energía.

Ante el posible daño, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, sostuvo que se trataba de un gran riesgo, pues si estallaba podría ser 10 veces peor que el de Chernobyl en 1986, que dejó miles de víctimas en el reactor y múltiples daños décadas después por la exposición y contaminación radiactiva que alcanzó un radio de más de 100 kilómetros cuadrados, incluso a las naciones vecinas Rusia y Bielorrusia. Al respecto, el alcalde de Energodar, Dmitro Orlov, y el vocero de la planta, Andriy Tuz, ratificaron que enfrentaban una amanezca nuclear real.

Y de manera inmediata el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llamó a sus aliados a despertar ante el terror nuclear impuesto por Putin, a quien acusó de intentar repetir lo sucedido en Chernobyl luego de retarlo a dialogar cara a cara sin condiciones, y exigió el cese de estas hostilidades, postura que respaldaron su canciller, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien conversó vía telefónica, así como otros líderes.

Tras los hechos, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS, por sus siglas en inglés), el regulador local y el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) confirmaron que no se detectó ningún incremento en los niveles de radiación, que la seguridad de las instalaciones estaban garantizadas y que las afectaciones no fueron en el equipo primordial, sino en un edificio de formación y un laboratorio.

Sin embargo, sí hubo varios heridos por el fuego y el combate luego de disparos y bombardeos contra las instalaciones, pese a la resistencia de los mismos trabajadores, quienes bloquearon accesos a la zona y fue hasta casi tres horas después que los bomberos, a quienes también atacaron, ingresaron al lugar, y cerca de la zona se reportó la interrupción de evacuaciones por temor a quedar atrapados en zona nuclear.

En tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, adelantó que solicitará otra reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tratar el ataque peligroso de anoche, mismo que rompió con la tranquilidad que dio la segunda negociación en Bielorrusia entre Kiev y Moscú en la que pactaron un cese al fuego temporal para permitir más salidas, aunque el enviado de Zelenski, Mijailo Podoliak, admitió que sólo sería para ciertas zonas y aún no eran los resultados esperados con ciudades y puertos asediados, cuando ya reportan el primer pueblo prácticamente desaparecido, Volnovaja.

Y es que la amenaza de nuevos ataques no ha desaparecido, pues el líder del Kremlin no da señales de rebajar la situación, por el contrario, el ruso insiste que su “operación militar avanza según lo planeado”, de acuerdo con Macron.

Incluso, el equipo del líder del Kremlin ratificó ese posicionamiento al advertir que no hay motivo para desistir en sus condiciones —entre las que destacan el reconocimiento de Crimea, anexionada en 2014, como territorio ruso y que Ucrania no sea aceptada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)—, pero no descartan pedir más garantías.

Ante este panorama, Zelenski llamó a su homólogo a verse frente a frente, sin condiciones, pues es la única vía para acabar con la guerra. Dijo que no quiere encuentros similares a los que Putin tuvo con Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz, con hasta 30 metros de separación al lanzar “no muerdo” y “¿a qué le teme?”, mientras tropas enemigas buscan adentrarse en su territorio.

Y es que antes del ataque a Zaporiyia la escalada golpeó a Chernigov y Jerson, donde Rusia presumió su toma, aunque líderes ucranianos lo desmienten. Además, sus tropas avanzan divididas por rutas para doblegar desde varios puntos, pues en el norte se lanzan contra Chernobyl, Chernigov y Sumi para acercarse en Kiev; mientras en el sur buscan arrebatar al gobierno invadido el control de sus puertos como Mariupol, Odesa y Jerson, cercanas a Crimea, para cerrar su acceso marítimo.

Europa debe despertar ahora.

La central nuclear más grande de Europa

está en llamas. Se prepararon para ello...

Volodimir Zelenski

Presidente de Ucrania

Asimismo, el líder ucraniano clamó a aliados a cerrar de inmediato todo espacio aéreo a Rusia y cuestionó “¿cuánta gente debe morir para que lo cierren?”, pues sólo 30 naciones ya lo bloquearon.

También advirtió que hay un gran riesgo regional, pues si la ofensiva consigue desaparecer a su país, el Kremlin no se detendrá, pues estima que avanzará hacia tierras exsoviéticas y los siguientes blancos serán Estonia, Letonia y Lituania.

Posteriormente, intercambió denuncias con el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Sostuvo que Ucrania sigue de pie, sus sistemas de defensa funcionan y la población resiste ya que no les temen y seguirán defendiéndose con lo que tienen.

Rusia debe cesar de inmediato

su ataque y permitir el acceso sin restricciones de los servicios de emergencia...

Boris Johnson

Primer ministro británico

En respuesta, Lavrov replicó a mandos rusos al acusar que fuerzas armadas ucranianas usan a civiles como escudos humanos y luego culpan a Rusia de estas bajas. Y pese a intentos por convencerlos a cambiar sus condiciones, dijo que no aceptarán imposiciones occidentales, pues el objetivo es una solución, pero, como es posible que su contraparte no cumpla, mantendrán las operaciones a desmilitarización. Aunque amagó con una guerra nuclear, después corrigió y apuntó que ésa sólo está en la mente de los aliados de Zelenski, en referencia a declaraciones de funcionarios británicos, estadounidenses y franceses, y apuntó “no dejaremos que nadie nos desestabilice”.

Además, las advertencias de una tensión nuclear aumentan con las advertencias mundiales a las que se suma el riesgo de enfrentar una gran explosión en la tercera planta nuclear más grande en el mundo, que si tuviera un destino similar a al de Chernobyl sería devastador, ante lo que la Agencia de Energía Atómica exhortó a poner fin a estos riesgos, luego de que se revelara que rusos rompieron con un bloqueo en Energodar para acercarse a la zona contra la que dispararon, mientras que líderes sostienen que hay un grave peligro al hablar de temas nucleares.

Los ocupantes no permiten que (emergencia) comience a eliminar las consecuencias del incendio...

Servicio Estatal de Emergencias

Comunicado

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de altamente preocupante el uso de bombas de racimo tras denuncias de lanzamientos de éstas contra esta nación y que Inteligencia estadounidense destapara que el Kremlin alista una movilización grande de un lote de bombas termobáricas, hecho ante el que refieren ningún país estaría exento.

Por separado, el Premio Nobel de la Paz 2021, Dmitri Muratov, llamó a no minimizar este peligro, pues reconoció “no excluyo la posibilidad de que en un momento dado, se vean tentados a pulsar el botón rojo”, al hablar sobre las estrategias rusas y puntualizó ante el Parlamento Europeo que hasta hace unas semanas muchos sectores no creían que fuera real una invasión y ésta sí ocurrió y hoy entra en su noveno día de bombardeos.