Occidente suelta tutela de Afganistán

Tras la toma de Kabul y el colapso afgano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refrendó el retiro de sus soldados, pues no enfrentarán una guerra que es de Afganistán, mientras líderes mundiales llaman a no abandonar al pueblo y atender el éxodo que se arreció desde el fin de semana.

En conferencia, Biden sostuvo que “las tropas no pueden ni deben luchar o morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar”, a un día del retorno talibán luego de admitir que avanzó mucho más rápido de lo previsto, causando la huida del presidente Ashraf Ghani, quien, dicen, se llevó un botín millonario.

Sostuvo que tras casi 20 años de guerra, para castigar a los culpables de los atentados del 11-S, no se puede prolongar una pelea en la que ese país no quiere intervenir y ha costado miles de pérdidas humanas y económicas.

Las tropas no pueden ni deben luchar o morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar Joe Biden

Presidente de EU

Biden justificó su decisión de abandonar Afganistán al afirmar que no se arrepiente de poner fin a una lucha en la que han participado cuatro presidentes estadounidenses —George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y él— y reiteró que no entregará esta batuta a un quinto, pues no repetirá el error de quedarse y luchar de manera indefinida.

Sin embargo, advirtió que ante cualquier intento de atacarlos, EU responderá “con fuerza devastadora si es necesario”.

La desestabilización de Afganistán corre el riesgo de generar flujos migratorios irregulares (…) Europa por sí sola no puede asumir las consecuencias Emmanuel Macron

Presidente de Francia

Luego de adelantar que alista una estrategia para ayudar a la nación que hasta sus propios líderes abandonaron tras rendirse, pues insistió que fueron ellos los que fallaron no EU, indicó que los objetivos se lograron en la primera década al degradar a Al-Qaeda y eliminar a Osama bin Laden.

Aunque reconoció que habrá críticas, el mandatario apuntó que no hay marcha atrás, pues aprendió de la manera difícil que nunca es “un buen momento”, pues sin importar si permanecían uno o 20 años ni toda la capacidad militar mundial alcanzaría para estabilizar la región, en la que sentaron sus bases grupos terroristas.

Todos evaluamos erróneamente la situación. Toda la comunidad internacional dio por supuesto que podríamos seguir con la ayuda al desarrollo Angela Merkel

Canciller de Alemania

Incluso, admitió que era claro que no había un plazo exacto para salir, luego de retrasar el compromiso de Trump y refirió que sólo había dos opciones cumplir el o luchar y decidió terminarlo, pues el entrenamiento y hasta un billón de dólares, rindieron frutos, pues el Ejército afgano no lograría por sí solo detener a la insurgencia, ya que no había voluntad y dependían de soldados extranjeros. No obstante, reiteró que seguirá el apoyo a las Fuerzas Armadas, humanitario y diplomático.

Biden ratificó que la presencia de sus soldados nunca tuvo la intención de crear un nuevo Estado, sino combatir toda amenaza terrorista, como en otros países.

Países dividen apoyo. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a no abandonar a este país ante el riesgo del resurgimiento del terrorismo, y naciones como Francia, Alemania y Gran Bretaña, sin respaldar la decisión de Biden, coincidieron en atender las consecuencias y frenar, en coordinación, la migración histórica que se detonará, esto mientras sigue la evacuación de su personal.

El mundo está siguiendo los acontecimientos en Afganistán con gran pesar y profunda inquietud sobre lo que está por venir António Guterres

Secretario general de la ONU

El secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a evitar que los islamistas echen raíces y garantizar el respeto a derechos humanos, pues mujeres están en riesgo. Y afirmó “nos quedaremos y brindaremos apoyo al pueblo”, tras la reunión del Consejo de Seguridad.

Por separado, el mandatario francés, Emmanuel Macron, demandó anticiparse a estos flujos migratorios, pues Europa será uno de los destinos favoritos y la región no soportará esta crisis. Para la canciller alemana, Angela Merkel, es necesario brindar ayuda a los miles que desean salir. Mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió convocar al G-7 para analizar la situación.

Nuestro embajador está en contacto con los líderes talibanes y mañana (hoy) se reunirá con el coordinador talibán para la seguridad

Zamir Kaboluv

Representante ruso en Kabul

En contraste, Rusia y China contemplan la posibilidad de reconocer al nuevo gobierno y ya adelantan acercamientos.

En el primer caso el embajador en Kabul, Zamir Kabulof, dijo que su equipo sostendrá hoy una reunión para conocer su estrategia y negó sacar a sus diplomáticos. Mientras que en Asia se dicen preparados para “ser amigos” de Afganistán”, pues están dispuestos a respaldar una estabilidad que no logró Estados Unidos.

Ratifica EU retiro de tropas; la lucha ahora es de Afganistán Gráfico: La Razón de México

Historia



Más de 20 años en conflictos.