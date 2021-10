Reina Isabel II rechaza premio "Viejita del año" y saluda a quien se sienta así

La reina Isabel II no quiso el premio ‘Oldie of the Year’ (Viejita del Año) pues dice que no cumple con los criterios.

El premio lo da la revista británica The Oldie, dedicada a los adultos mayores como una alternativa "desenfadada" a la obsesión de muchos medios por la juventud y la celebridad, pero la reina, que tiene 95 años de edad, dice que no es para ella.

El medio publicó en la portada de su más nueva edición a la reina sentada en su trono, pero ella 'pasó' del premio y envió saludos a los "oldies" del año, pues no es su caso.

La reina Isabel II rechaza el premio y envía mensaje Foto: Captura/Twitter

El mensaje de la reina Isabel II para rechazar el premio

“Su majestad está convencida de que el hombre es tan viejo como se siente y, por lo tanto, la reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar el premio y espera que (la revista) pueda encontrar un destinatario más digno”.

Isabel II es la monarca que más tiempo ha gobernado Reino Unido y en 2022 cumplirá 70 años de reinado.

AHM