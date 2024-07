Reportan 3 casos de peste bubónica en EU ¿cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

Colorado confirmó un caso de peste bubónica, con lo que suman tres contagios en lo que va del año.

Según el Departamento de Salud Pública local el paciente del condado Pueblo, quien no fue identificado, contrajo esta enfermedad por una bacteria llamada Yersina pestis, según las pruebas médicas, y fue hospitalizado desde la semana pasada; sin embargo, hasta el momento se desconoce cómo y cuándo se infectó, pero los casos más comunes son por picaduras de pulgas, contacto con roedores o la manipulación de algún otro animal infectado, según el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Y aunque reconocen que ésta es una enfermedad muy rara en la actualidad rebajaron posibles alertas, pues ya no es letal como cuando mató a millones de personas en la Edad Media, pues ahora es tratable con antibióticos para evitar casos graves y hasta la muerte, aunque no existe una vacuna contra ésta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS); no obstante, resalta que la incidencia en siete meses es casi la mitad del promedio anual, pues de acuerdo con los CDC se registran hasta siete cada año.

Al respecto, la prensa local abundó que el último brote data de hace casi un siglo pues ocurrió en la década de 1920, con un saldo de al menos 30 fallecimientos.

Pero dicha enfermedad también levantó alertas en zonas rurales de Asia y África, como en Madagascar y el Congo, donde se han registrado varios casos en los últimos años.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre las señales tempranas de esta enfermedad destacan fiebre repentina, escalofríos, intento dolor de cabeza y la inflamación de los ganglios linfáticos, los que dan nombre a este enfermedad.

Pero también se han documentado dolores musculares, náuseas y vómito y en los casos más graves dolor abdominal, hemorragias y que dedos de las manos y pies se tornen en tonos negros presuntamente por septicemia, por lo que se recomienda estar atentos ante la presencia de éstos y acudir de inmediato a un hospital al enfatizar que el periodo de incubación es muy breve y si no se atienden a tiempo la bacteria podría propagarse a otras partes del cuerpo.

Además, de acuerdo con los CDC existe tres tipos: peste bubónica, peste septicemia y peste neumónica, y esa última es la más grave, pues es cuando alcanzó otros órganos como los pulmones y “es la única forma que se puede transmitir de persona a persona”.

