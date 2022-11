Republicanos ganan terreno... y Trump ya plantea ¡cerrar la frontera!

Los republicanos avanzan de manera firme por la mayoría en el Congreso, pero con mayor certeza en la Cámara de Representantes, de acuerdo con la mayoría de proyecciones al cierre de esta edición; mientras que los republicanos se aferran a mantener un equilibrio en el Senado.

Aún a la espera de conocer el recuento final, todo apunta a que se aproximan a la “gran noche” que vaticinaba el expresidente Donald Trump cuando acudió a votar en Florida muy cerca de su residencia de Mar-a-Lago, pues con el control de al menos una de las Cámaras tienen amplio margen para obstaculizar al gobierno de Joe Biden, uno de los objetivos para impedir políticas que consideran son las que afectan al país y mandar a la congeladora los pendientes de éste.

Incluso, algunos de los aspirantes confirmaron que la virtual ventaja de los de derecha evidencia un revés a las medidas del demócrata en términos económicos, de migración y hasta en torno al control de armas, que son los principales temas que cuestiona el bando rival, pues responsabilizan al gobierno federal de la situación financiera, a punto de la recesión.

Y es que en el reporte por distrito los sondeos ubican a los de Trump, quien insistió que el próximo 15 de noviembre dará un “gran anuncio”, con hasta 192 lugares en la Cámara baja, de acuerdo con el portal 270towin.

Mientras que algunos medios locales como The New York Times registran cifras similares con un máximo de unos 180 conforme se actualizan sus bases con datos estatales. Con ello supera por entre 20 y 30 lugares a los demócratas que hasta hoy conservan mayoría con 220 contra 212 puestos, desde la elección en la que Trump no logró un segudo periodo; sin embargo, aún no hay nada decidido debido a que sigue incompleto para alcanzar las más de 400 vacantes por la renovación total del recinto.

En este punto resalta la llegada del demócrata más joven con apenas 25 años. Maxwell Alejandro Frost superó a su opositor en Orlando, Florida, para convertirse en el primer miembro de la Generación Z en saltar al Congreso, destacado promotor de las marchas en favor de un mayor control de armas, como lo ha demandado el presidente, al respaldar a los jóvenes y estudiantes que exigen un alto ante las masacres en escuelas, que durante la gestión de Biden no han visto un freno real.

En tanto, en el Senado la carrera avanza de manera mucho más reñida, de acuerco con la misma encuestadora, pues ésta estima que quede muy similar como ahora con un parejo 46-45, muy cerca de los 50-50 que tienen actualmente.

Según las proyecciones los del bando de Joe Biden sumarían 10 plazas, con lo que alcanzarán 46 escaños, mientras que los rivales tendrán casi 20 más, para lograr un total de 47, a la espera de definir los últimos puestos, para confirmar qué partido se queda con el control de esta Cámara para complicar al rival.

Pero aún con el empate los aliados del presidente Biden tienen la ventaja de que el voto decisivo en temas de estira y afloja sería para la vicepresidenta Kamala Harris, como hasta ahora, pero siguen las actualizaciones en este recuento.

Además, en dicho recinto podría mantenerse el líder, Chuck Schumer, quien asumirá su quinto mandato consecutivo, luego de que los neoyorquinos lo respaldaron nuevamente por su gestión al frente del Congreso.

Sin embargo, su liderazgo depende de que en este recuento los republicanos no los superen, arrebatándoles el poder clave para sacar las leyes pendientes de Biden. Pero no es el único que tendrá un nuevo mandato, pues entre los republicanos también hay quienes suman dos o hasta tres periodos consecutivos como el representante de Florida, Marco Rubio, un simpatizante de Trump que busca medidas más estictas en la frontera.

Pese a los bajos reportes de fallas o hasta posibles hackeos, algunos republicanos usaron los pequeños destellos de presuntas irregularidades para poner el foco en esas entidades por el riesgo de que cometieran actos en contra de los republicanos.

Uno de los que agitó firmemente las acusaciones de un posible fraude fue Trump, quien sostiene que de lograr la mayoría retomará políticas duras como el cierre fronterizo, aunque Biden ha tratado de dar vuelta a sus normas, y una mayor lucha contra el crimen organizado, aunque él no disputó ningún cargo público, pero si tendrá poder legisltivo con sus aliados en este sector.

El magnate, quien sigue bajo investigación por delitos de fraude, presunto espionaje y el asalto al Capitolio del 2021 aprovechó las fallas en las máquinas electorales en algunas regiones para cuestionar si el gobierno no estaba preparando un fraude similar al del 2020, una sugerencia polémica que recuerda al choque con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) cuando dejó entrever que pudieron plantar pruebas en su contra durante el allanamiento ocurrido tres meses antes de las elecciones intermedias en su residencia de Florida.

Como es su costumbre, usó su plataforma Truth Social para preguntar si este error, que según él afectaba principalmente a zonas de mayoría republicana, no era la anticipación de un revés a los suyos al cuestionar “¿Aquí vamos otra vez?”, después de aludir a los informes de que en Arizona no funcionaron correctamente las máquinas, pues éstas no captaban algunas de las papeletas.

No obstante, la Junta Electoral de Maricopa advirtió que los “conspiracionistas” se aferrarían a este posible fallo para argumentar posibles irregularidades, pero exhortó a la ciudadanía a no hacer caso de acusaciones sin pruebas que sólo buscan avivar la polarización que se vivió durante 2020 y 2021, como el asalto al Capitolio.

En la disputa por el Congresos y más de 30 estados, algunos ciudadanos también votaron por otros derechos.

Por ejemplo, Vermont y California dieron el sí a respaldar el derecho al aborto, en medio de la polémica por el revés a esta garantía luego de que la Suprema Corte dejara sin efecto la ley Roe vs. Wade. En la primera entidad más de 130 mil ciudadanos respaldaron consagrar este derecho en la Constitución para proteger a las mujeres, al recordar que desde 2019 se despenalizó esta acción, y a la que Biden prometió priorizar de lograr una posible mayoría en el Congreso que avanzaría con estas prioridades. En tanto, en Michigan la medida fue para garantizar una ley de Libertad Reproductiva, mientras entidades en su mayoría republicanas ponen trabas a este derecho, al señalar que se protege a los bebés.

Mientras que Maryland, ahora bajo poder demócrata, apoyó la legalización de la marihuana, para la población hay posibilidad para que los mayores de 21 años puedan consumir y portar cantidades de hasta 650 gramos, medida que entrará en vigor hasta mediados de 2023, a unas semanas de que Biden adelantará indultos para los detenidos por este delito.

…Y conservan poder en los estados

Con una marcada tendencia trumpista, los republicanos conservan un mayor número de estados con más de la mitad de los que estaban en disputa, entre los que destacan más de 10 mandatarios reelectos, en medio de una tensa campaña por la división persistente en el país.

Entre los que retienen el poder para los republicanos se encuentran Ron DeSantis, en Florida, y Greg Abbott, en Texas, quienes se han caracterizado por aplicar políticas similares a las del exmandatario.

La confrontación que el primero de ellos mantuvo con el gobierno federal en torno a las medidas por Covid le rindió frutos al superar al opositor demócrata Charlie Crist por casi 10 puntos, hasta el cierre de esta edición, horas después de que recibió un último impulso del magnate pues éste votó por quien podría ser su adversario por la candidatura republicana.

En tanto, Abbott, quien ha intentado replicar en la entidad medidas antimigrantes del expresidente en medio de cifras récord de cruces fronterizos y hasta retomar la construcción del muro, ganó simpatizantes que comulgan con sus duras políticas para reducir lo que denominó como una “invasión” de ilegales para derrotar Beto O’Rourke y tendrá un tercer mandato en la región con su firme negativa al aborto.

En la contienda gubernamental resalta otra de las figuras aliadas a Trump, pues su exvocera en la Casa Blanca Sarah Sanderson se afianzó como la primera mujer gobernadora de Arkanzas al superar a su rival Chris Jones por más cinco puntos porcentuales, de acuerdo con las proyecciones. Mientras que otros aliados con victorias fueron Brian Kemp, en Georgia, y Kevin Stitt, en Oklahoma, que eran consideradas zonas clave.

Sin embargo, no todo fue favorable para los de tendencia derechista, pues ese partido perdió dos de las entidades ante los demócratas. Pues ayer Maryland y Massachussets pasaron a mano de Wes Moore y Maura Healey, la primera mandataria abiertamente lesbiana.

Mientras que los del partido de Biden retuvieron entidades como Nueva York, Pensilvania y California, y antes de que concluyera la jornada de ayer se reveló que el propio mandatario se comunicó con algunos de los ganadores para estrechar lazos de cara a la segunda mitad de su administración.