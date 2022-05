Republicanos vetan ley proaborto en EU

Republicanos bloquearon los intentos de proteger el aborto en el Senado, lo que ven como un fracaso para Joe Biden, aunque éste evidenció al partido rival.

Sin respaldo de éstos, los demócratas se quedaron a nueve votos de legalizar esta práctica a través de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, luego de la amenaza de la Corte de anular el caso Roe vs. Wade, según un borrador filtrado.

La votación de 49 a 51, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, mostró el rechazo de la oposición a una norma que busca prohibir límites a la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal.

Sin embargo, a seis meses de las elecciones, los demócratas afirmaron que, más allá de este resultado, el objetivo era exponer la postura de la minoría, para ejercer presión en futuras votaciones y que la sociedad decida si quiere este tipo de representantes. Tema en el que fue expuesto uno de sus aliados, pues Joe Manchin, no respaldó este proyecto.

Al respecto, el líder de la mayoría en el recinto, Chuck Schumer, advirtió que “el pueblo está mirando”, lo que recuerda el llamado de Biden a no votar por republicanos en las elecciones, pues son un riesgo para éste y otros derechos.

Por separado, algunos activistas resaltaron que con este tipo de medidas el país está en un punto de inflexión, pues no sólo se trata de un derecho de las mujeres, sino de una restricción en materia de salud y reproducción, por lo que demandaron a la población no dar su voto a quien no piensa en sus derechos.

Tras la votación, Biden recriminó la falta de acciones para garantizar un caso de hace 50 años y sostuvo que cualquier votación contraria al aborto es un rechazo a la voluntad ciudadana en medio de un clima en el que “los derechos constitucionales de las mujeres están bajo un ataque sin precedentes”.