Polémica en Japón: Restaurante ofrece ajolotes fritos en su menú e indigna a mexicanos

Las cifras son alarmantes y deberían preocuparnos. Tan sólo en 1998, un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, revelaba que en el lago de Xochimilco existían 6 mil ajolotes por kilómetro cuadrado. En 2014, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México detectó 35 anfibios de esta especie por kilómetro cuadrado.

El ajolote está catalogado como una especie endémica en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y no sólo ha sido por la contaminación de su hábitat, sino también por el tráfico que provoca que se consuma como alimento exótico o para comercializarse en acuarios.

Recientemente la polémica se suscitó en redes sociales y con justa razón, luego de saberse que un restaurante japonés ofrece en su menú un platillo con ajolotes fritos, los cuales fueron incluso mostrados en una galería para llamar la atención de los comensales. Los usuarios mexicanos protestaron y fue tal el impacto que el restaurante borró la publicación, sin embargo, la preocupación continúa al saberse que se ofrece en el menú al ajolote como alimento exótico, a sabiendas del peligro en el que se encuentra.

Un platillo de dos mil pesos, en el Noge Chinjuya

Noge Chinjuya es un restaurante que se caracteriza por ofrecer a sus comensales platillos fuera de lo común, exóticos. Apenas el pasado 12 de diciembre, compartió en sus redes sociales un platillo con un costo de 17 mil yenes, cerca de 2 mil pesos, el cual motivó no sólo la indignación de los mexicanos, sino la alerta para las autoridades nacionales: ajolotes fritos.

Servidos en una cama de lechuga, se observa a los ajolotes capeados, tal y como se sirven aquí los pescados fritos, esos que se venden en restaurantes de mariscos. La figura del ajolote es bastante evidente y te lo ofrecen con el siguiente mensaje: "¡Puedes comer ajolotes comestibles! A partir de 2023, ¡el único lugar en Japón en donde podrás comer ajolotes comestibles en las tiendas de animales raros! ¡Un artículo super limitado que sólo pueden pedir aquellos que reserven el bote mensual limitado!".

La reacción en redes y el retiro de la publicidad

Luego de la publicación en las redes sociales del restaurante y que las imágenes se viralizaran al ser el ajolote un animal bastante querido no sólo en nuestro país, sino en diversas partes del mundo, las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes, lo que provocó que el anuncio se retirara, lo que no implica que se dejen de vender estos ajolotes en el restaurante.

"¿Por qué comen ajolotes en Japón?"; "Infelices"; "En México no se protegen a los ciudadanos, menos a los ajolotes"; "Las imágenes para mí son crueles de ver, no hay llenadera", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Sin embargo, aún con el retiro de la publicidad, muchos usuarios también indicaron que en Japón no tendría por qué no comerse, ya que allá no es una especie en peligro de extinción y que, además, ellos son capaces de tener criaderos como para traficarlos desde la Ciudad de México. Tú, ¿qué opinas?

