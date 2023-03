Papás y mamás con derecho a vacaciones de tres semanas para desestresarse

La BBC lo explica claro: los padres y madres necesitan también ser considerados para recibir un plan de salud mental que los ayude a estar al cien para el acompañamiento en la educación de sus hijos e hijas, sobre todo cuando éstos son niños y adolescentes.

El "retiro de salud" es un permiso que se puede solicitar para que los papás y las mamás puedan descansar en un lapso de tres semanas para desestresarse, sin embargo, sólo un país en el mundo tiene este beneficio para ellas y ellos.

Las mamás son las que más padecen el estrés al interior de la familia. Müttergenesungswerk

¿Qué es el Kur?

El "Kur" es un retiro de salud que se otorga únicamente en Alemania. Es un derecho legal que tienen tanto papás como mamás, para ausentarse de sus obligaciones paternales y maternales durante un lapso de tres semanas, cada cuatro años.

Es, además, recetado por un médico y lo financia el seguro, incluidas las comidas, el cuidado de los hijos y las terapias. De acuerdo a la BBC, "el retiro se puede hacer no sólo para tratar un problema de salud, sino también como una medida para evitar que problemas relativamente leves se conviertan en asuntos graves".

El medio británico cita distintos estudios que refieren que son efectivos para prevenir problemas de salud mucho peores, pues prescinden de alcohol, hay cursos de terapia muscular, meditación, marcha nórdica y yoga, cursos a los que regularmente no tienen acceso la mayoría, no tanto por el costo, sino porque no tienen tiempo para asistir a ellos.

La mayoría de los pacientes son mujeres

Según Yvonne Bovermann, directora de Deutsches Müttergenesungswerk, una organización sin fines de lucro en Alemania, la cual administra unas 70 clínicas que ofrecen retiros de salud, la mayoría de los pacientes que atienden son mujeres.

"La gran mayoría de los retiros están destinados a ser preventivos. Pero las clínicas dicen que una gran proporción de las mujeres, alrededor del 30 por ciento, ya llegan en un peor estado, en el que deberías ofrecer tratamiento, no prevención", indica la especialista a la BBC.

Fueron creados tras la Segunda Guerra Mundial

Pareciera que estos retiros son recientes, sin embargo, Elly Heuss-Knapp, política y esposa del que fuera presidente de Alemania, Theodor Heuss, fundó Müttergenesungswerk, con el objetivo de apoyar a las mamás que estuvieran agotadas, tras vivir los efectos de la guerra y la desnutrición. Cuidaban a sus hijos y esposos traumatizados por el conflicto bélico.

Este agotamiento que sufrían esas madres, está siendo comparado con el estrés que actualmente viven los padres en Alemania. Es un "agotamiento abrumador relacionado con el papel de padres, un distanciamiento emocional de los hijos y una sensación de ineficacia de los padres", lo que en algún momento provoca aumento en el abandono de los hijos o la violencia en contra de ellos.

Además, refieren que muchos de los padres y madres no sólo se hacen cargo de sus hijos sino también de sus padres enfermos, por lo que la combinación hace que la presión aumente. Este, indican, es un método que bien podría seguirse en todo el mundo, sobre todo en aquellos en donde la cuestión económica también los afecta, pues el estrés que registran es mayor al de países con poder económico, como Alemania.