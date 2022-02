Rusia prepara video de ataque fabricado para justificar invasión a Ucrania, revela inteligencia

Aunque Rusia niega intenciones de invadir Ucrania, inteligencia estadounidense detectó que ese gobierno prepara un video de un supuesto ataque fabricado en la frontera para justificar una incursión contra el país vecino.

Según fuentes de este sector, el gobierno de Vladimir Putin cuenta con un plan elaborado para presentase como agraviado y así justificar el conflicto armado que gobiernos buscan detener.

De acuerdo con los diarios The Washington Post y The New York Times, esta información podría ser presentada por autoridades estadounidenses hoy mismo, pues la estrategia del Kremlin estaría muy avanzada, lo que confirmaría los pronósticos de que este mismo mes ocurriría un ataque ruso.

Acerca del tema Estados Unidos alista despliegue de 3 mil soldados ante amenaza rusa en Ucrania

“Este video (si se difunde) podría darle a Putin la chispa que necesita para iniciar operaciones militares”, afirmó una fuente anónima, aunque admitió que no saben si es apenas una alternativa o ya está en fase de aplicación.

Incluso se detalló que no descartan que en este plan fabricado haya víctimas de ambos lados de la frontera para dar magnitud a las diferencias y así contar con la justificación de atacar a Kiev, región que ha recibido apoyo de armamento, municipios, buques, cazas de combate y demás equipo de aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

lemm.