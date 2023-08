Rusia niega su implicación en siniestro aéreo en que murió líder del Grupo Wagner

El Kremlin rechazó el viernes las acusaciones de que estuvo implicado en el accidente de aviación en que habría muerto el líder mercenario Yevgeny Prigozhin, cuyos combatientes brutales eran temidos en Ucrania, África y Siria y quien lideró un levantamiento efímero que estremeció a Rusia y el mundo hace dos meses.

Prigozhin, cuyo nombre aparecía en la lista de pasajeros del avión, fue objeto de un elogio fúnebre el jueves por parte de Vladímir Putin, al tiempo que abundaban las sospechas de que el presidente ruso era el autor intelectual de lo que muchos consideran fue un asesinato.

Un análisis preliminar de los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyó que el avión fue derribado por una explosión intencionada. Uno de los funcionarios estadounidenses y occidentales que describió la evaluación inicial de Washington dijo que ésta había determinado que Prigozhin era "muy probablemente" el objetivo y que la explosión se apega al "largo historial de Putin de tratar de silenciar a sus detractores".

Los funcionarios, que hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones, no entraron en detalles sobre la causa de la explosión, que se cree fue una venganza por el motín de junio que significó el reto más grave para el régimen de Putin, que lleva 23 años.

Pero el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó de plano las acusaciones .

"Por supuesto, en estos momentos hay muchas especulaciones en torno a este accidente aéreo y a la trágica muerte de los pasajeros del avión, incluyendo Yevgeny Prigozhin", dijo Dmitry Peskov a la prensa durante una teleconferencia. "Por supuesto, en Occidente esas especulaciones se hacen bajo un cierto ángulo y todo es una absoluta mentira".

Ante la pregunta de The Associated Press acerca de si el Kremlin ha recibido la confirmación oficial del deceso de Prigozhin, Peskov se refirió a las declaraciones realizadas por Putin en la víspera: "Dijo que ahora mismo se llevarán a cabo todos los análisis forenses necesarios, incluidas las pruebas genéticas. Cuando haya algún tipo de conclusión oficial lista para publicar, se publicará".

El Ministerio de Defensa británico señaló que la presunta muerte de Prigozhin podría desestabilizar a su Grupo Wagner de contratistas militares privados.

"La muerte de Prigozhin casi con seguridad tendrá un efecto profundamente desestabilizador sobre el Grupo Wagner. Sus atributos personales de hiperactividad, audacia excepcional, ansia de resultados y brutalidad extrema impregnaban a Wagner y difícilmente serán igualados por sucesor alguno", afirmó el Ministerio en un comunicado.

Los mercenarios de Wagner fueron elementos cruciales de las fuerzas rusas en la guerra en Ucrania, en particular en la larga batalla por la ciudad de Bájmut, la más cruenta en lo que va del conflicto. Los combatientes de Wagner han cumplido un papel central al proyectar la influencia rusa en lugares caldeados el mundo, primero en África y luego en Siria.

"Tratándose del futuro (de Wagner), no puedo decirles nada, no lo sé", dijo Peskov.

El avión cayó el miércoles poco después de partir de Moscú hacia San Petersburgo. Según las autoridades de aviación civil, se encontraban a bordo Prigozhin, seis efectivos de Wagner y tres tripulantes. Los socorristas hallaron 10 cadáveres y la prensa rusa informó, citando fuentes anónimas de Wagner, que Prigozhin había muerto. Pero no ha habido confirmación oficial.

El presidente estadounidense Joe Biden, en declaraciones a la prensa el miércoles, opinó que Putin era el probable autor intelectual.

"No sé con certeza qué ocurrió, pero no me sorprende", dijo Biden. "No es mucho lo que sucede en Rusia en lo que no esté implicado Putin".

El viceministro del Exterior ruso Serguei Ryabkov se declaró ofendido. "Me parece que no le corresponde al presidente de Estados Unidos pronunciarse sobre ciertos hechos trágicos de esta naturaleza", dijo el viernes.

La lista de pasajeros incluía al lugarteniente de Prigozhin, cuyo seudónimo se convirtió en el nombre del grupo, el jefe de logística de Wagner y al menos un posible guardaespaldas.

No estaba claro por qué tantos miembros jerárquicos de Wagner, habitualmente cuidadosos en extremo por su seguridad, estarían en el mismo vuelo. Se desconocía el propósito del viaje a San Petersburgo .

