Servicio Secreto acepta testificar

Integrantes del Servicio Secreto de Estados Unidos se dijeron dispuestos a declarar ante el comité legislativo que investiga la participación de Donald Trump en la insurrección del Capitolio para desmentir las acusaciones de la exasistente del Capitolio Cassidy Hutchinson.

Al menos dos de ellos podrían testificar sobre la conducta del entonces presidente cuando se encontraban al interior de la limusina presidencial y éste insistió en llevarlo al Capitolio, luego de que Hutchinson sostuviera bajo juramento que Trump intentó arrebatarles el control del vehículo para dirigirse al Congreso, junto a decenas de simpatizantes.

A menos de 14 horas de la declaración sorpresiva de la joven, el subjefe del gabinete y equipo de seguridad, Bobby Engel, rechazó la versión dada ante el comité, horas después de ser mencionado en éste, pues apuntó que tal escena no existió y al momento en que estaban en La Bestia con el republicano, la declarante no estaba en el lugar, por lo que no puede afirmar lo que insiste que él le confesó.

Hasta el momento, el grupo legislativo que encabeza Bennie Thompson no se ha pronunciado en torno a un posible citatorio para completar las audiencias acerca de esta investigación.

En tanto, Hutchinson ratificó sus declaraciones del pasado 28 de junio y negó haber dado falso testimonio.